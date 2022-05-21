Президент України сказав, що живе сьогоднішнім днем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни з Російською Федерацією отримує задоволення від моменту - від окупантів звільнена Київщина, супротивник не взяв під контроль частину сходу нашої держави.

Очільник країни в інтерв'ю розповів, що отримує задоволення від того, що Україна отримала позитивні результати.

Зеленський додав, що живе сьогоднішнім днем.

"…Я отримую задоволення від моменту. Деокупована Київська область, не взяли Донбас. Я отримую задоволення від позитивних результатів нашої держави…", - поділився лідер нашої країни.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в українську державу.

Влада Росії не оголосила Україні війну - в Кремлі стверджують, що йде "спецоперація", в тому числі для "денацифікації" українців.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував й мирних жителів, зокрема на Київщині, а також у Луганській та Донецькій областях. Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Київській області, але згодом регіон зачистили від супротивників. Також супротивникові вдалося захопити, зокрема, частину Херсонщини, Луганщини Запорізької області.

Пізніше окупанти пішли у наступ на сході нашої країни.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що війна проти Росії входить у фінальну фазу, під час якої буде контрнаступ та звільнення захоплених територій.

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