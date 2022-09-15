Йшлося про енергетичні виклики майбутньої зими, постачання електрики з України до ЄС, приєднання України до внутрішнього ринку ЄС, макрофінансову допомогу для України від ЄС та санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорював із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, зазначивши, що була предметна зустріч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив у Києві на брифінгу із фон дер Ляєн.

Він подякував очільниці ЄК за її особисту підтримку України.

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"Сьогодні у нас була предметна бесіда. Ми обговорили кілька важливих питань...", - зазначив президент.

За його словами, вони із фон дер Ляєн обговорили зокрема питання щодо енергетичних викликів, зокрема удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

"Викликів цієї зими буде багато. І тут потрібно нам усім працювати, працювати об'єднано (з ЄС - УНІАН)", - наголосив глава держави.

Зеленський також подякував за те, що Україна мала можливість приєднатися до європейських електромереж.

"Ми усі у цьому зацікавлені: країни Європи можуть отримувати дешеву електрику..., а Україна ж може заробити гроші до свого бюджету, що допоможе нам у виплаті заробітних плат та пенсій", - сказав він.

Президент розповів, що із головою ЄК він також обговорив, яким чином можна розширити можливості України у постачанні електрики до країн Євросоюзу.

Він також зауважив, що обговорив із фон дер Ляєн отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС на наступний рік, питання приєднання України до внутрішнього ринку ЄС, поки вона ще перебуває на шляху до членства в ЄС.

"Також ми обговорили продовження тиску на РФ через майбутній санкційний 8-й пакет. Проговорили деталі майбутнього пакету, у чому ми зацікавлені", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що в цілому зустріч із президенткою Єврокомісії була "дуже гарною".

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 15 вересня, прибула з візитом до Києва. Це її третій візит в Україну з початку повномасштабної війни Росії. Заплановані її зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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