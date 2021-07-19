Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що стратегічний курс України на набуття членства в ЄС і НАТО закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції.

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко заявив УНІАН, коментуючи висловлювання радника з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича про те, що Україна нібито може змінити зовнішньополітичний напрямок і розвернутися на Схід, якщо західні країни "захочуть подружитися з Росією ціною здачі України".

"Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це набуття членства в ЄС і НАТО. Питання про те, Захід чи Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - повідомив речник.

Він додав, що Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США та ЄС, у протидії російській агресії та питанні деокупації Криму і Донбасу.

"Паралельно Україна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотній", - зазначив Ніколенко.

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Водночас, як підкреслив речник, "це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами".

За його словам, для України завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований.

Ніколенко зазначив, що саме тому, президент України Володимир Зеленський поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

Скандальна заява Арестовича про зміну курсу України

Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом" висловив думку, що "якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію". Він вважає, що в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу.

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Автор: Віталій Саєнко