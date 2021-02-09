Така випічка чудово підходить як основа для будь-яких бісквітних тортів та тістечок.

Бісквіт – кондитерський виріб, який готується на основі збитих яєць або окремо збитих у міцну піну білків. Якісний бісквіт повинен бути легким і пишним, а це значною мірою залежить від свіжості яєць та їх збивання, а також від випікання.

Класичний бісквіт часто використовується як основа для тортів, тістечок та багатьох інших десертів. Випечений бісквіт просочують лікером або джемом, глазурують, змащують кремом або прошаровують мармеладом.

Бісквіт

Борошно - 150 г

Яйця - 6 шт.

Цукор - 200 г

Сіль - дрібка

Борошно двічі просіяти через сито. Відокремити білки від жовтків, для приготування знадобиться 5 жовтків і 6 білків.

Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертУ білки додати дрібку солі. Міксером, на середній швидкості, збити білки на велику піну. Збільшивши швидкість і продовжуючи збивати, всипати половину цукру. Збивати до отримання пишної й не дуже щільної піни.

В іншому посуді міксером, на високій швидкості, збити жовтки. Не припиняючи збивати, поступово всипати решту цукру і продовжити збивати до білого.

До збитих жовтків додати збиті білки.

Ще раз просіяти борошно й акуратно, в одному напрямку, зверху вниз перемішувати до отримання однорідного тіста.

Форму для випікання застелити пекарським папером і змастити маслом. Викласти в неї тісто і розподілити його таким чином, щоб середина була трохи тоншою, ніж краї.

Відправити тісто у заздалегідь розігріту до 170°С духовку на 1 годину. Поки бісквіт випікається, духовку не слід відкривати і намагатися не шуміти. Готовність перевіряти дерев'яною паличкою: якщо проткнувши бісквіт, вона виходить сухою – він готовий.

Випечений бісквіт має трохи охолонути у формі. Потім вийняти бісквіт з неї, викласти на решітку й дати охолонути та відпочити.

Шифоновий бісквіт

Борошно - 1 ст. (не повний, без гірки)

Курячі яйця (великі) - 3 шт. (або 4 шт. менших)

Цукор - 110 г

Рослинна олія - 0,5 ст.

Тепла вода - 5 ст. л.

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Сіль - 1/3 ч. Л.

Лимонна кислота - 0,5 ч. л.

Ванільний цукор - 1 пакетик

Відокремити жовтки від білків. Білки збити до піків з лимонною кислотою та ложкою цукру.

Жовтки збити окремо з частиною цукру й теплою водою. Коли жовтки збільшаться в 5 разів, частинами додати олію, продовжуючи при цьому збивати.

Змішати окремо борошно, решту цукру, розпушувач та ванілін. Усе обов'язково просіяти.

Сухі складові поступово підмішати до збитих жовтків. Розмішувати тільки в один бік, лопаткою знизу вгору.

Потім до отриманої маси підмішати частину білків. Тільки після того, як перша частина змішається, можна вмішувати решту білків. Робити це слід лопаткою і тільки в одному напрямку, від низу до верху.

Вилити тісто в форму, вистелене пекарським папером. Покрутити форму з тістом декілька разів навколо своєї осі, щоб воно розподілилося рівномірно. Випікати у розігрітій до 180°С духовці 45-50 хвилин. Духовку перші пів години не відкривати. Через півгодини температуру можна зменшити до 160-170°С. Готовність перевіряти дерев’яною паличкою: якщо суха – значить бісквіт готовий.

Готовий бісквіт дістати з духовки й остудити у формі. Щоб він не осів, можна перевернути його разом із формою на стакани і в такому положенні повністю охолоджувати. Вже потім, провівши ножем по краях форми, витягти бісквіт.

Бісквіт "Маргарита"

Борошно - 100 г

Цукор - 150 г

Крохмаль картопляний - 100 г

Вершкове масло - 80 г

Розпушувач - 10 г

Ванілін - 2 г або цедра лимона

Яйце велике (кімнатної температури) - 4 шт.

Цукрова пудра - для прикрашання

Розтопити масло й остудити до теплого стану. Розігріти духовку до 180°С.

Читайте такожНеповторний апельсиновий кекс: як приготувати ароматний десертЗбити яйця з цукром на пишну масу. Маса збільшиться в обсязі втричі.

Додати в яєчно-цукрову масу ванілін або лимонну цедру. Ввести борошно, крохмаль та розпушувач, попередньо просіяні через сито. Акуратно за допомогою ложки методом складання перемішати тісто.

Влити тепле масло й акуратно перемішати.

Дно форми застелити пергаментом, боки змастити маслом і трішки припорошити борошном. Наповнити форму тістом та відправити у духовку на 30-45 хвилин.

Дістати готовий бісквіт й охолодити його в формі до теплого стану. Потім вийняти його з форми, покласти на решітку для повного охолодження.

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Автор: УНІАН