Бісквіт – кондитерський виріб, який готується на основі збитих яєць або окремо збитих у міцну піну білків. Якісний бісквіт повинен бути легким і пишним, а це значною мірою залежить від свіжості яєць та їх збивання, а також від випікання.
Класичний бісквіт часто використовується як основа для тортів, тістечок та багатьох інших десертів. Випечений бісквіт просочують лікером або джемом, глазурують, змащують кремом або прошаровують мармеладом.
Бісквіт
- Борошно - 150 г
- Яйця - 6 шт.
- Цукор - 200 г
- Сіль - дрібка
Борошно двічі просіяти через сито. Відокремити білки від жовтків, для приготування знадобиться 5 жовтків і 6 білків.
Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертУ білки додати дрібку солі. Міксером, на середній швидкості, збити білки на велику піну. Збільшивши швидкість і продовжуючи збивати, всипати половину цукру. Збивати до отримання пишної й не дуже щільної піни.
В іншому посуді міксером, на високій швидкості, збити жовтки. Не припиняючи збивати, поступово всипати решту цукру і продовжити збивати до білого.
До збитих жовтків додати збиті білки.
Ще раз просіяти борошно й акуратно, в одному напрямку, зверху вниз перемішувати до отримання однорідного тіста.
Форму для випікання застелити пекарським папером і змастити маслом. Викласти в неї тісто і розподілити його таким чином, щоб середина була трохи тоншою, ніж краї.
Відправити тісто у заздалегідь розігріту до 170°С духовку на 1 годину. Поки бісквіт випікається, духовку не слід відкривати і намагатися не шуміти. Готовність перевіряти дерев'яною паличкою: якщо проткнувши бісквіт, вона виходить сухою – він готовий.
Випечений бісквіт має трохи охолонути у формі. Потім вийняти бісквіт з неї, викласти на решітку й дати охолонути та відпочити.
Шифоновий бісквіт
- Борошно - 1 ст. (не повний, без гірки)
- Курячі яйця (великі) - 3 шт. (або 4 шт. менших)
- Цукор - 110 г
- Рослинна олія - 0,5 ст.
- Тепла вода - 5 ст. л.
- Розпушувач - 1,5 ч. л.
- Сіль - 1/3 ч. Л.
- Лимонна кислота - 0,5 ч. л.
- Ванільний цукор - 1 пакетик
Відокремити жовтки від білків. Білки збити до піків з лимонною кислотою та ложкою цукру.
Жовтки збити окремо з частиною цукру й теплою водою. Коли жовтки збільшаться в 5 разів, частинами додати олію, продовжуючи при цьому збивати.
Змішати окремо борошно, решту цукру, розпушувач та ванілін. Усе обов'язково просіяти.
Сухі складові поступово підмішати до збитих жовтків. Розмішувати тільки в один бік, лопаткою знизу вгору.
Потім до отриманої маси підмішати частину білків. Тільки після того, як перша частина змішається, можна вмішувати решту білків. Робити це слід лопаткою і тільки в одному напрямку, від низу до верху.
Вилити тісто в форму, вистелене пекарським папером. Покрутити форму з тістом декілька разів навколо своєї осі, щоб воно розподілилося рівномірно. Випікати у розігрітій до 180°С духовці 45-50 хвилин. Духовку перші пів години не відкривати. Через півгодини температуру можна зменшити до 160-170°С. Готовність перевіряти дерев’яною паличкою: якщо суха – значить бісквіт готовий.
Готовий бісквіт дістати з духовки й остудити у формі. Щоб він не осів, можна перевернути його разом із формою на стакани і в такому положенні повністю охолоджувати. Вже потім, провівши ножем по краях форми, витягти бісквіт.
Бісквіт "Маргарита"
- Борошно - 100 г
- Цукор - 150 г
- Крохмаль картопляний - 100 г
- Вершкове масло - 80 г
- Розпушувач - 10 г
- Ванілін - 2 г або цедра лимона
- Яйце велике (кімнатної температури) - 4 шт.
- Цукрова пудра - для прикрашання
Розтопити масло й остудити до теплого стану. Розігріти духовку до 180°С.
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Додати в яєчно-цукрову масу ванілін або лимонну цедру. Ввести борошно, крохмаль та розпушувач, попередньо просіяні через сито. Акуратно за допомогою ложки методом складання перемішати тісто.
Влити тепле масло й акуратно перемішати.
Дно форми застелити пергаментом, боки змастити маслом і трішки припорошити борошном. Наповнити форму тістом та відправити у духовку на 30-45 хвилин.
Дістати готовий бісквіт й охолодити його в формі до теплого стану. Потім вийняти його з форми, покласти на решітку для повного охолодження.
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