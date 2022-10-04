Багато господинь стикаються з тим, що їхній борщ далекий від ідеалу. Є кілька простих правил, які допоможуть вам приготувати справжній український борщ.

Борщ - це візитівка України. Борщ знають у всіх куточках світу і саме цю страву першою куштують іноземці, які приїжджають до України. Але чому борщ виходить дійсно смачним далеко не у всіх? Ми розповімо вам, що необхідно робити, щоб ваш виходив завжди.

Чи потрібно класти в борщ цукор

Так, потрібно. Без цукру ви будете відчувати присмак буряка, що далеко не всім подобається. Крім того, якщо ви додаєте в борщ томатну пасту або томатний соус, без цукру ваш борщ буде мати кислуватий присмак.

Навіщо додавати цукор в борщ

Цукор додають в борщ з кількох причин. По-перше, він істотно покращує смак м'ясного бульйону. По-друге, саме цукор відтіняє всі спеції, і вони починають грати набагато яскравіше. Страва стає більш насиченою. І, нарешті, найголовніше - саме цукор балансує всі смаки в борщі. Без ложки цукру ви ніколи не зможете з'єднати в єдине ціле смак кислого оцту та солодкого буряку.

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Як зробити так, щоб борщ був червоним

Щоб борщ вийшов червоного кольору мало просто додати буряк, потрібно знати кілька секретів. По-перше, купуйте буряк витягнутої форми, він набагато яскравіший за круглий. По-друге, якщо при чищенні ви бачите, що буряк відверто блідий - краще не використовуйте його. Скоріш за все, вам трапився кормовий плід. Борщ з нього буде чим завгодно, але тільки не борщем.

І, нарешті, найголовніше - щоб борщ мав яскравий колір, натертий на тертці буряк потрібно скропити лимонним соком або оцтом. Саме кислота збереже колір.

Скільки цукру додаємо в борщ

Кількість цукру безпосередньо залежить від розміру вашої каструлі та кількості буряка. На 2-3 середні буряки, або на каструлю об'ємом 3 літри буде достатньо 1-2 чайних ложок цукру.

Для чого в борщ додають оцет

Оцет необхідний для яскравого кольору. Саме оцет допомагає зберегти яскравий колір буряка після того, як страва закипає. Додайте до натертого буряка кілька ложок оцту під час тушкування і ваша борщова заправка вийде набагато яскравішою. Також можна використовувати лимонний сік.

Які вітаміни містяться в борщі

Через вміст великої кількості овочів борщ - це не тільки смачно, але і корисно. У правильно приготованому борщі міститься велика кількість вітамінів групи В, С, К. Також в борщі містяться органічні кислоти, фолієва кислота, амінокислоти, пантотенова кислота, мінеральні солі та каротиноїди.

Кращі рецепти

Борщ класичний

Свинина (краще на кістці) - 500 г, картопля - 500 г, капуста білокачанна - 500 г, буряк - 300 г, морква - 200 г, Цибуля ріпчаста - 2 шт., томат-паста - 2 ст. ложки, сіль і перець - на смак.

Відварюємо м'ясо до готовності. Буряк і моркву чистимо та натираємо на тертці. Тушкуємо в глибокій сковороді буряк, моркву та дрібно нарізану цибулю до готовності. Додаємо до овочів кілька ложок томатної пасти, сіль, цукор та мелений перець. Перемішуємо і тушкуємо ще кілька хвилин. До відвареного м'яса додаємо дрібно нарізану картоплю і нашатковану капусту. Як тільки картопля закипить, відправляємо в каструлю заправку з буряка. Доводимо борщ до кипіння, зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо під закритою кришкою до готовності картоплі. Додаємо сіль і перець. Подаємо борщ з салом, чорним хлібом та сметаною.

Борщ з чорносливом

Яловичина або свинина - 300 г, картопля - 400 г, капуста білокачанна - 300 г, буряк - 300 г, морква - 300 г, Цибуля ріпчаста - 200 гр, томатна паста - 2 ст.ложки, сіль і перець - до смаку.

М'ясо промиваємо і відварюємо м'ясо до готовності. Чорнослив промиваємо і замочуємо у воді на кілька годин. Буряк і моркву чистимо і натираємо на тертці. Чорнослив нарізаємо тонкими смужками. Тушкуємо в глибокій сковороді буряк, моркву, чорнослив і дрібно нарізану цибулю до готовності. Додаємо до овочів томатну пасту, сіль, цукор і мелений перець. Відправляємо в бульйон дрібно нарізану картоплю і нашатковану капусту. Як тільки картопля закипить, викладаємо в каструлю тушковані овочі. Варимо борщ до готовності картоплі. Подаємо зі сметаною та часником.

Борщ з квасолею

Будь-яке м'ясо - 300-400 г, квасоля-200 гр. картопля - 400 г, капуста білокачанна - 300 г, буряк - 300 г, морква - 300 г, Цибуля ріпчаста - 200 гр, томатна паста - 2 ст.ложки, сіль і перець - на смак.

Квасолю замочуємо на ніч. Варимо м'ясо до готовності. Як тільки м'ясо почне закипати, зливаємо перший бульйон. Промиваємо м'ясо, наливаємо свіжу воду і відразу ж відправляємо до м'яса квасолю. Квасоля вариться досить довго і якщо ви не хочете довго стояти біля плити, можете використати магазинну консервовану квасолю з розрахунку 500 грамів на 3-4 літри борщу. Цю квасолю не потрібно заздалегідь замочувати та відварювати

Водночас буряк і моркву чистимо і натираємо на тертці. Цибулю дрібно нарізаємо. Тушкуємо в глибокій сковороді буряк, моркву і цибулю майже до готовності. Додаємо до овочів томатну пасту, сіль, цукор і мелений перець. Перемішуємо і тушкуємо ще кілька хвилин. Якщо ви використовуєте консервовану квасолю, додаємо її до овочів і тушкуємо ще відправляємо в бульйон дрібно нарізану картоплю і нашатковану капусту. Як тільки картопля закипить, викладаємо в каструлю тушковані овочі. Варимо борщ до готовності картоплі. Подаємо з пампушками, сметаною і свіжою зеленню.

Борщ з болгарським перцем

М'ясо - 300 г, болгарський перець - 300-400 гр. картопля - 400 г, капуста - 300 г, буряк - 300 г, морква - 200 г, Цибуля ріпчаста - 200 гр, томатна паста - 2 ст.ложки, сіль і перець - до свого смаку.

М'ясо промиваємо і відварюємо м'ясо до готовності. Болгарський перець чистимо і нарізаємо тонкою соломкою. Використовуйте м'ясистий ароматний перець, тоді борщ буде набагато ароматні. Буряк і моркву чистимо і натираємо на тертці. Тушкуємо в глибокій сковороді буряк, нарізаний болгарський перець, моркву і дрібно нарізану цибулю до готовності. Додаємо до овочів томатну пасту, сіль, цукор і мелений перець. Відправляємо в бульйон дрібно нарізану картоплю і нашатковану капусту. Як тільки картопля закипить, викладаємо в каструлю тушковані овочі. Варимо борщ до готовності картоплі. Подаємо зі сметаною і чорним хлібом.

Борщ з вишнею

М'ясо на кістці - 400-500 г, свіжа вишня - 200-300 гр, картопля - 400 г, капуста - 300 г, буряк - 300 г, морква - 1500 г, Цибуля ріпчаста - 200 гр, томатна паста - 1-2 ст.ложки, сіль і перець - на смак.

М'ясо промиваємо і доводимо до кипіння. Перший бульйон зливаємо. Відварюємо м'ясо до готовності. Буряк і моркву чистимо і натираємо на тертці. Тушкуємо в глибокій сковороді дрібно нарізану цибулю, буряк і моркву до готовності. Додаємо до овочів томатну пасту, сіль, цукор і мелений перець. Якщо у вас дуже кисла вишня, томатну пасту можна взагалі не використовувати.

Відправляємо в бульйон дрібно нарізану картоплю і нашатковану капусту. Як тільки картопля закипить, викладаємо в каструлю тушковані овочі. Додаємо очищену від кісточок свіжу вишню. Врахуйте, що використовувати консервовану вишню не бажано, оскільки в ній занадто багато цукру. Варимо борщ до готовності картоплі. Подаємо зі сметаною.