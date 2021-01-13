Підчеревина – це сало з прошарками м’яса, разом зі шкіркою зрізане з нижньої частини свинячої туші. Найчастіше її смачно запікають у духовці, а також готують із неї ще ароматні рулети з прянощами.
Домашня запечена підчеревина є чудовою альтернативою магазинній ковбасі та копченостям. Така закуска красиво виглядає на тарілці з м’ясною нарізкою разом із беконом, шинкою та іншими делікатесами.
Запечена в рукаві підчеревина у духовці
- Підчеревина (м’ясна) - 1,5 кг
- Сіль - 2 ст. л.
- Перець чорний мелений - 2 ст. л.
- Перець червоний мелений - 1 ст. л.
- Часник - 10 зубчиків
- Лавровий лист - 10 шт.
- Перець горошком - 10 шт.
- Запашний перець - 8 шт.
Добре помити підчеревину. Посипати сіллю та сумішшю перців з усіх боків.
Читайте такожЯскравий Грецький салат: як приготувати апетитну страву на святковий стілРозкришити в долоні лаврові листочки. Посипати ними підчеревину й додати горошини перців. Покласти сало в контейнер зі щільною кришкою і прибрати на ніч у холодильник.
Діставши вранці, зробити з внутрішнього боку надрізи, щоб м'ясо просочилося під час запікання.
Часник пропустити через прес і добре змастити ним сало, не забуваючи промазати надрізи. Скрутити підчеревину в тугий рулет й обмотати товстою ниткою
Помістити рулет у рукав для запікання. Відправити у розігріту духовку до 150°С духовку на 3 години. За годину до готовності зверху проколоти рукав у декількох місцях, щоб підчеревина підрум'янилася.
Запечена підчеревина з двома маринадами
- Підчеревина - 2 шт.
Для маринаду №1
- Гірчиця - 1-1,5 ст. л.
- Часник - 6 зубчиків
- Коріандр - 1 ч. л.
- Аджика - 1-1,5 ст. л.
- Перець запашний горошком (роздроблений) - 0,5 ч. л.
- Сіль - за смаком
Для маринаду №2
- Гірчиця діжонська - 1 ст. л.
- Паприка солодка мелена - 1 ст. л.
- Часник - 6 зубчиків
- Сіль - за смаком
- Розмарин - 0,5 ч. л.
Підчеревину потрібно добре вимити. Можна зняти шкурку або ж залишити, якщо вона м'яка – за бажанням.
Приготування маринаду №1. Подрібнити часник за допомогою преса, а коріандр і чорний перець у ступці. Перемішати. Додати сіль за смаком.
Добре натерти підчеревину цими спеціями. Відкласти поки.
Приготування маринаду №2. Подрібнити часник, змішати всі інгредієнти.
Гарненько натерти цим маринадом другий шматочок підчеревини.
Обидва шматочки скрутити рулетом, перев'язати нитками і відправити на ніч у холодильник.
Покласти на деко обидва рулети. Можна запікати на пергаменті, а можна і в фользі (обернути підчеревину або накрити фольгою).
Відправити у духовку і запікати 30 хвилин при 200°С, потім ще 30 хвилин при 180°С. За 10-15 хвилин до готовності можна відкрити фольгу й зарум'янити сало.
Запечена підчеревина у медово-соєвому соусі
- Свиняча підчеревина - приблизно 1 кг
- Сіль - на смак
- Суміш перців - 1 ст. л. без гірки
- Прованські трави - 1 ч. л.
- Мед - 1 повна ст. л.
- Соєвий соус - 3 ст. л.
- Гірчиця - 1 ст. л.
- Часник - 10 зубчиків
- Картопля і морква - для гарніру
Для медового соусу змішати в окремій мисці мед, соєвий соус та гірчицю.
Читайте такожГлінтвейн на Новий рік: рецепти ароматного напою на святковий стілПідчеревину присмачити сіллю і сумішшю перців. У кількох місцях зробити надрізи й нашпигувати її очищеним часником.
Обмазати весь шматок приготовленим соусом, заливаючи навіть у надрізи з часником. Посипати прованськими травами. Залишити підчеревину на кілька годин, щоб замаринувалася.
Покласти підчеревину разом з овочами у пакет для запікання, щільно зав'язати і відправити у духовку на одну годину при температурі 180ºС.
Розрізати пакет уздовж і викласти запечену підчеревину на блюдо. Він смачний і в гарячому вигляді, і холодним. Тому, якщо підчеревина залишилася, можна відправити її в холодильник і наступного дня подавати до столу, нарізавши на тонкі скибочки.
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