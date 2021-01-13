Присмачена ароматними спеціями підчеревина – просто неймовірно смачно!

Підчеревина – це сало з прошарками м’яса, разом зі шкіркою зрізане з нижньої частини свинячої туші. Найчастіше її смачно запікають у духовці, а також готують із неї ще ароматні рулети з прянощами.

Домашня запечена підчеревина є чудовою альтернативою магазинній ковбасі та копченостям. Така закуска красиво виглядає на тарілці з м’ясною нарізкою разом із беконом, шинкою та іншими делікатесами.

Запечена в рукаві підчеревина у духовці

Підчеревина (м’ясна) - 1,5 кг

Сіль - 2 ст. л.

Перець чорний мелений - 2 ст. л.

Перець червоний мелений - 1 ст. л.

Часник - 10 зубчиків

Лавровий лист - 10 шт.

Перець горошком - 10 шт.

Запашний перець - 8 шт.

Добре помити підчеревину. Посипати сіллю та сумішшю перців з усіх боків.

Читайте такожЯскравий Грецький салат: як приготувати апетитну страву на святковий стілРозкришити в долоні лаврові листочки. Посипати ними підчеревину й додати горошини перців. Покласти сало в контейнер зі щільною кришкою і прибрати на ніч у холодильник.

Діставши вранці, зробити з внутрішнього боку надрізи, щоб м'ясо просочилося під час запікання.

Часник пропустити через прес і добре змастити ним сало, не забуваючи промазати надрізи. Скрутити підчеревину в тугий рулет й обмотати товстою ниткою

Помістити рулет у рукав для запікання. Відправити у розігріту духовку до 150°С духовку на 3 години. За годину до готовності зверху проколоти рукав у декількох місцях, щоб підчеревина підрум'янилася.

Запечена підчеревина з двома маринадами

Підчеревина - 2 шт.

Для маринаду №1

Гірчиця - 1-1,5 ст. л.

Часник - 6 зубчиків

Коріандр - 1 ч. л.

Аджика - 1-1,5 ст. л.

Перець запашний горошком (роздроблений) - 0,5 ч. л.

Сіль - за смаком

Для маринаду №2

Гірчиця діжонська - 1 ст. л.

Паприка солодка мелена - 1 ст. л.

Часник - 6 зубчиків

Сіль - за смаком

Розмарин - 0,5 ч. л.

Підчеревину потрібно добре вимити. Можна зняти шкурку або ж залишити, якщо вона м'яка – за бажанням.

Приготування маринаду №1. Подрібнити часник за допомогою преса, а коріандр і чорний перець у ступці. Перемішати. Додати сіль за смаком.

Добре натерти підчеревину цими спеціями. Відкласти поки.

Приготування маринаду №2. Подрібнити часник, змішати всі інгредієнти.

Гарненько натерти цим маринадом другий шматочок підчеревини.

Обидва шматочки скрутити рулетом, перев'язати нитками і відправити на ніч у холодильник.

Покласти на деко обидва рулети. Можна запікати на пергаменті, а можна і в фользі (обернути підчеревину або накрити фольгою).

Відправити у духовку і запікати 30 хвилин при 200°С, потім ще 30 хвилин при 180°С. За 10-15 хвилин до готовності можна відкрити фольгу й зарум'янити сало.

Запечена підчеревина у медово-соєвому соусі

Свиняча підчеревина - приблизно 1 кг

Сіль - на смак

Суміш перців - 1 ст. л. без гірки

Прованські трави - 1 ч. л.

Мед - 1 повна ст. л.

Соєвий соус - 3 ст. л.

Гірчиця - 1 ст. л.

Часник - 10 зубчиків

Картопля і морква - для гарніру

Для медового соусу змішати в окремій мисці мед, соєвий соус та гірчицю.

Читайте такожГлінтвейн на Новий рік: рецепти ароматного напою на святковий стілПідчеревину присмачити сіллю і сумішшю перців. У кількох місцях зробити надрізи й нашпигувати її очищеним часником.

Обмазати весь шматок приготовленим соусом, заливаючи навіть у надрізи з часником. Посипати прованськими травами. Залишити підчеревину на кілька годин, щоб замаринувалася.

Покласти підчеревину разом з овочами у пакет для запікання, щільно зав'язати і відправити у духовку на одну годину при температурі 180ºС.

Розрізати пакет уздовж і викласти запечену підчеревину на блюдо. Він смачний і в гарячому вигляді, і холодним. Тому, якщо підчеревина залишилася, можна відправити її в холодильник і наступного дня подавати до столу, нарізавши на тонкі скибочки.

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Автор: УНІАН