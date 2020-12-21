Відомий одеський ресторатор і власник закладів "Дача", "Тавернетта", "Пан-Піца" і мережі кафе "Компот" Сава Лібкін регулярно ділиться власними рецептами страв. Ресторатор розповів, як готувати святкову качку з яблуками, яку можна побачити на новорічному столі. Через високу вартість качиного м'яса і безліч тонкощів його приготування цю страву не готують кожен день. Однак на святковому столі вона виглядає дуже апетитно і урочисто. Готувати качку рекомендується в спеціальному посуді - чавунній гусятниці.
Святкова качка з яблуками
На 6 порцій:
- Домашня качка вагою 2 кг - 1 шт.
- Курячий бульйон - 250 мл.
- Яблука сорту "Антонівка" - 1 шт.
- Вершкове масло - 150 г.
- Борошно - 2 ст. л.
- Майоран - 1 ч. л.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Сіль - 1 ст. л.
- Чорний перець - 0.5 ст. л.
Качку випатрати, помити і витерти насухо. Натерти борошном і злегка обпалити над газовою конфоркою з усіх боків. Потім знову помити і висушити. Змішати сіль з перцем і натерти качку зовні і зсередини. Всередину також додати майоран. Яблука очистити від шкірки, видалити насіння, нарізати часточками. Посолити і поперчити яблука і укласти всередину качки разом з двома листочками.
Читайте такожГарячі алкогольні напої: як зігрітися в зимові святаЗашити качку кулінарною ниткою. Помістити птицю в гусятницю з вершковим маслом і обкласти рештою шматками яблук. Нагріти духовку до температури до 220 °C і випікати качку 1 годину. Через годину вилити на качку склянку курячого бульйону, закрити духовку і зменшити температуру до 160 °C. Запікати ще 1 годину.
Періодично поливати її жиром, що виділився. Після приготування розрізати качку ножицями і видалити нитки. Яблука до Нового року також можна замінити айвою. Перед подачею птиці на стіл її потрібно красиво розібрати: дивіться як це зробити в відео по посиланню.
Дивіться відео: що готують на Новий рік у різних країнах
Читайте також інші рецепти:
- Меню на Новий Рік 2021: що приготувати на святковий стіл - ідеї страв
- Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
- Страви в духовці на Новий Рік 2021: смачні м'ясні та овочеві святкові страви
- Імбирні пряники: як зробити смачні новорічні ласощі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram