Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін розповів як готувати новорічну качку з яблуками.

Відомий одеський ресторатор і власник закладів "Дача", "Тавернетта", "Пан-Піца" і мережі кафе "Компот" Сава Лібкін регулярно ділиться власними рецептами страв. Ресторатор розповів, як готувати святкову качку з яблуками, яку можна побачити на новорічному столі. Через високу вартість качиного м'яса і безліч тонкощів його приготування цю страву не готують кожен день. Однак на святковому столі вона виглядає дуже апетитно і урочисто. Готувати качку рекомендується в спеціальному посуді - чавунній гусятниці.

Святкова качка з яблуками

На 6 порцій:

Домашня качка вагою 2 кг - 1 шт.

Курячий бульйон - 250 мл.

Яблука сорту "Антонівка" - 1 шт.

Вершкове масло - 150 г.

Борошно - 2 ст. л.

Майоран - 1 ч. л.

Лавровий лист - 2 шт.

Сіль - 1 ст. л.

Чорний перець - 0.5 ст. л.

Качку випатрати, помити і витерти насухо. Натерти борошном і злегка обпалити над газовою конфоркою з усіх боків. Потім знову помити і висушити. Змішати сіль з перцем і натерти качку зовні і зсередини. Всередину також додати майоран. Яблука очистити від шкірки, видалити насіння, нарізати часточками. Посолити і поперчити яблука і укласти всередину качки разом з двома листочками.

Читайте такожГарячі алкогольні напої: як зігрітися в зимові святаЗашити качку кулінарною ниткою. Помістити птицю в гусятницю з вершковим маслом і обкласти рештою шматками яблук. Нагріти духовку до температури до 220 °C і випікати качку 1 годину. Через годину вилити на качку склянку курячого бульйону, закрити духовку і зменшити температуру до 160 °C. Запікати ще 1 годину.

Періодично поливати її жиром, що виділився. Після приготування розрізати качку ножицями і видалити нитки. Яблука до Нового року також можна замінити айвою. Перед подачею птиці на стіл її потрібно красиво розібрати: дивіться як це зробити в відео по посиланню.

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Автор: Катерина Пулатова