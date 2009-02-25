Колишній голова Держкомзему обвинувачується по чотирьох статтях Кримінального кодексу

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершено провадження і направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього голови Державного комітету України із земельних ресурсів у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, п. 3 ст. 27-ч 1 ст.366, ч.1 ст. 172, ч 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За інформацією ГПУ, з’ясувалося, що високопосадовець протягом лютого-жовтня 2008 року підробляв документи, перевищував свої службові повноваження, внаслідок чого мали місце незаконні призначення та звільнення з посад службовців територіальних підрозділів Держкомзему, грубо порушував законодавство про працю та не виконував рішення суду щодо поновлення на посадах незаконно звільнених осіб.

Довідка УНІАН. Газета «Дело» у №206 (720) від 11 листопада 2008 р. з посиланням на міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА писала, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень і службової фальсифікації головою Державного комітету із земельних ресурсів Володимиром ВОЄВОДІНИМ. У Генпрокуратурі підтвердили факт порушення справи.

Сам В.ВОЄВОДІН повідомив газеті, що зараз перебуває на лікарняному. За його інформацією, нападки на нього почалися після спроб навести лад з виділенням землі в столиці та Київській області. «Усі мої проблеми почалися після того, як я зловив злодюгу», – заявив В.ВОЄВОДІН, уточнивши, що «злодюгою» є голова Києво-Святошинського районного управління земельних ресурсів Вадим ЛИТВИН, який довго очолював обласний штаб «Нашої України».

В.ВОЄВОДІН стверджував, що в червні 2008 р. В.ЛИТВИН безплатно виділив «Агрокомбінату «Хотівський» майже 78 га державної землі в селі Лісники Києво-Святошинського району. Мінімальна ринкова вартість цієї ділянки становить 1,3 млрд. грн. Подальша перевірка Київської обласної прокуратури за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА встановила, що під час проведення цієї операції було порушено всі закони України, відомчі інструкції та розпорядження. Крім того, зазначив В.ВОЄВОДІН, В.ЛИТВИН видав цьому підприємству 26 державних актів на права власності. «Ці акти було оформлено на підставних осіб», – сказав голова Держкомзему. Також він зазначив, що було змінено цільове призначення цієї землі.

Джерела газети «Дело» в парламентському комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин стверджували, що конфлікт навколо Держкомзему має політичне підґрунтя. Він спровокований бажанням Секретаріату Президента обмежити вплив БЮТ у земельній сфері.

В.ВОЄВОДІН нібито є людиною «бютівця» Богдана ГУБСЬКОГО, якого в листопаді минулого року також звинуватили в земельних махінаціях.