Мін‘юст, НБУ і колекторські організації утворять групу

Міністерство юстиції, представники Національного банку України та колекторських організацій утворять спільну робочу групу для розробки проектів нормативно-правових актів, що покликані законодавчо врегулювати діяльність колекторів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні у ході зустрічі міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА з представниками колекторських організацій. Зустріч відбулася за ініціативи Міністерства юстиції та Національного банку України.

Як наголосив М.ОНІЩУК, метою робочої групи є розробка законодавчих механізмів діяльності колекторських організацій, що дозволить відокремити професійну діяльність від зловживань, які вже з‘являються на цьому ринку.

«Ми маємо поставити законодавчі перепони на шляху тих, хто в умовах кризи хотів би повернутися до ситуації, що існувала в країні у 90-ті роки, коли мало місце позаправове примушування до виконання цивільно-правових зобов‘язань», - підкреслив міністр юстиції.

Враховуючи суспільну значимість питання, досягнуто домовленості про максимальну оперативність взаємодії. Зокрема, склад робочої групи планується затвердити вже до 5 березня поточного року.

Передбачається, що протягом місяця робоча група розробить проект закону про колекторську діяльність та колекторські організації, який може бути винесений на розгляд Верховної Ради у якості урядової ініціативи. Попередньо проект закону планується також винести на громадське обговорення.

У ході першого засідання групи, яке має відбутися 4 березня, передбачається виробити концептуальні підходи щодо засад посередницької діяльності у сфері врегулювання неплатежів за кредитними запозиченнями та іншої дебіторської заборгованості. Планується також здійснити порівняльно-правовий аналіз законодавства інших країн в частині професійно-корпоративного регулювання діяльності колекторських організацій.

Крім того, до кінця поточного тижня передбачається розробити проект змін до постанови правління Нацбанку від 9 листопада 2006 року №428 щодо підстав та обмежень передачі третім особам інформації, яка містить банківську таємницю. Таким чином планується нормативно врегулювати окремі питання діяльності колекторських організацій до їх законодавчого врегулювання.

З цього ж питання до кінця тижня планується видати спільне роз‘яснення НБУ та Міністерства юстиції щодо підзаконного правового регулювання діяльності колекторських компаній.