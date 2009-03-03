Подолано вето на закон щодо запобігання впливу кризи на АПК

Київ. 3 березня. УНІАН. Верховна Рада України подолала вето Президента на закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу».

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосувало 382 народних депутати з 437, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого ц.р. Президент України В.ЮЩЕНКО повернув до Верховної Ради для повторного розгляду Закон № 922-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу». Цей закон у новій редакції з урахуванням деяких пропозицій Президента ВР прийняла 4 лютого. ”За” проголосували 399 народних депутатів (для подолання вето необхідно 300 голосів – УНІАН).

За інформацією прес-служби Президента, парламентом були враховані не всі зауваження Президента, внаслідок чого окремі положення закону, що надійшов йому на підпис, суперечать Конституції України, а також законам України, які є базовими у відповідних сферах.

Відповідний закон вже двічі був ветований Президентом.