На митницях західного регіону звільнені всі начальники пунктів пропусків

Митниця посилює кадри в західних і південних регіонах. Зокрема, на західній митниці звільнені всі начальники пунктів пропусків і всі старші змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної митної служби України Анатолій МАКАРЕНКО сьогодні під час брифінгу.

«Результатом цього (звільнення – УНІАН) стало різке зменшення товарів, навіть тих, які заявлялися в легальному товарообороті. Я розумію це так, що під цими товарами були сірі схеми», - зазначив А.МАКАРЕНКО.

Також він повідомив, що при оформленні декларацій на продукти харчування, які відносяться до 1-24 груп, більше доби митники звітуватимуть безпосередньо голові служби.

«Відсутність постійної взаємодії з правоохоронними органами дала негативний результат на півдні і сході країни, через які йдуть основні товаропотоки», - зазначив голова Держмитслужби.