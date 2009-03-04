Бюро кредитних історій реєструватиме Держфінпослуг
Мін‘юст добровільно відмовився
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про організацію формування та обігу кредитних історій", яким передала функцію реєстрації бюро кредитних історій від Міністерства юстиції до Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг.
Закон, який був розроблений за ініціативи Міністерства юстиції, визначає уповноваженим органом державного регулювання діяльності бюро кредитних історій - Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, тобто, орган державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
Потреба у прийнятті відповідних змін зумовлена тим, що аналіз нормативно-правових актів, на підставі яких здійснює свою діяльність Міністерство юстиції, не давав підстави стверджувати, що виконання функцій уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій є притаманним Мін’юсту. Міністерство юстиції є органом, основним завданням якого є реалізація державної правової політики – підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів тощо.