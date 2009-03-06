Тимошенко програла в суді справу про дачу Януковича

Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр Віктор ЯНУКОВИЧ, і передачу її в приватні руки.

Як повідомляє газета «Дело» (№ 34 від 6 березня 2009 року), Міністерство юстиції 5 березня програло судову справу представникам компанії «Танталіт», які в даний час є власниками майна комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» (офіційна назва резиденції).

За інформацією газети, зараз уряд готується оскаржити рішення у Вищому господарському суді.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року Кабінет міністрів України скасував постанову щодо передачі на баланс НАК «Надра України» резиденції «Межигір’я», в якій зараз проживає колишній керівник уряду В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО тоді заявила, що на початку діяльності нового уряду було дано доручення проаналізувати кожну постанову колишнього уряду на предмет їх незаконності.

«І ми вже 140 гектарів землі, скасувавши постанову, повернули державі. Це «Межигір’я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила переконання, що на кожному засіданні Кабміну розглядатимуть по кілька питань, що стосуються скасування незаконних постанов, скільки уряд у змозі проаналізувати.

«Після того, як ми місяць попрацюємо над ревізією, від уряду В.ЯНУКОВИЧА не залишиться жодної лобістської постанови. Все буде скасовано, а потім ще й у судах доведено їхню незаконність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також запевнила, що в разі звернення команди В.ЯНУКОВИЧА до суду щодо скасування постанов його Кабміну нинішній уряд звертатиметься в прокуратуру з проханням порушити кримінальні справи про корупцію. «Тому, я думаю, що, можливо, до судів звертатися і не буде кому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У липні 2008 року Господарський суд Києва відмовився повернути резиденцію державі.

У 2007 році все майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця», розташоване на 130 гектарах землі, опинилося в руках фірми «Медінвесттрейд». Згодом резиденцію було продано «Танталіту». Співзасновником цієї компанії є підприємець із ОАЕ Сергій ЦИМБАЛОВ. За його словами, на території резиденції він планує збудувати Центр сімейного відпочинку та здоров`я. Його клієнтами стануть представники столичної еліти. У користуванні ж В.Януковича залишаться всього 5 гектарів землі.