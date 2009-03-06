Набуває чинності закон про 13-відсоткову надбавку на імпорт

У п’ятницю набуває чинності закон про додаткове тринадцятивідсоткове мито на товари, що імпортуються до України. Напередодні, на тлі критики імпортерів, прем’єр Юлія Тимошенко заявила, що ініціює скасування цього мита.

Тимошенко пояснює необхідність скасування мита тим, що воно знижує зайнятість українських автоперевізників та суперечить вимогам СОТ. Закон про додаткове ввізне мито парламент ухвалив в листопаді минулого року, за ініціативи президента та уряду. Він розглядався як протидія валютній паніці та скороченню прибутків експортерів. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» нагадав президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий: «Це помилка. Будь-які тарифи на імпорт тільки зменшують можливості купівлі товарів всередину країни. Такі мита призводять до зниження ВВП».

Лановий вважає, що тринадцятивідсоткове мито невигідне, насамперед, європейським виробникам побутової техніки та автомобілів, які складають більшість українського імпорту. Голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів Олег Назаренко спрогнозував, що нове мито заблокує завезення імпортних авт на півроку. Він очікує, що Єврокомісія незабаром опротестує закон. Заступник міністра економіки Валерій П’ятницький назвав нове мито «програшем» і повідомив, що країни-члени СОТ розглядатимуть запровадження Україною мита в травні.