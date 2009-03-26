Балога просить Тимошенко якнайшвидше підписати всі законодавчі акти Кабміну

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО якнайшвидше підписати всі законодавчі акти, ухвалені Кабінетом міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у листі В.БАЛОГИ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Як зазначає В.БАЛОГА, згідно з положеннями закону України «Про Кабінет міністрів України», постанови та розпорядження Кабміну приймаються на засіданнях уряду шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету міністрів, а відповідним обов`язком прем`єр-міністра як керівника уряду є підписання цих актів.

«Проте на сьогодні майже п`ятдесят актів, які прийняті на засіданнях Кабінету мністрів України, протягом тривалого часу Вами не підписуються. Це стосується рішень, які спрямовані на мінімізацію збитків для економіки від фінансової кризи, врегулювання проблем автоперевізників, перегляду актів, що містять корупційні механізми тощо», - сказав В.БАЛОГА.

У першу чергу, глава президентського Секретаріату називає постанови Кабінету міністрів «Про розширення внутрішнього ринку для вітчизняних підприємств машинобудування для агропромислового комплексу» та «Про заходи щодо стабілізації цінової ситуації на внутрішньому ринку». Основна мета реалізації цих актів є забезпечення макроекономічної стабільності в Україні шляхом запровадження державного регулювання цін та стимулювання закупівлі техніки для агропромислового комплексу вітчизняного виробництва.

В.БАЛОГА підкреслює, що не опубліковано також урядову постанову, яка визначає механізм використання коштів Стабілізаційного фонду, і як наслідок, не підписані акти, які встановлюють конкретні порядки використання коштів цього Фонду за законодавче визначеними напрямами, зокрема на виконання функцій столиці та іпотечне кредитування житла.

«Крім того, без будь-яких законодавчих підстав фактично скасовано рішення Кабінету міністрів України як колегіального органу, що усували корупційні механізми продажу та надання спеціальних дозволів на користування надрами та підвищували ефективність управління Національною акціонерною компанією «Надра України»? – наголосив В.БАЛОГА.

Він також зауважив, що залишено без належного оформлення 6 рішень уряду, які спрямовувались на врегулювання проблем автоперевізників, зокрема, постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до Правил дорожнього руху», «Про утворення Ради з питань пасажирських та вантажних автоперевезень при Кабінеті міністрів України» та «Про утворення Ради автовласників при Кабінеті міністрів України».

«Ураховуючи викладене, за дорученням Президента України просимо Вас у найкоротший термін усунути названі порушення законодавства України та не допускати їх у подальшому. Про результати розгляду просимо поінформувати для доповіді главі держави», – йдеться у листі В.БАЛОГИ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.