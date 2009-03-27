Медведько не хоче в Генпрокуратурі підрозділ по боротьбі з рейдерством

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає недоцільним створення в очолюваному ним відомстві окремого підрозділу по боротьбі з рейдерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про він повідомив журналістам, коментуючи доручення Президента керівництву Генпрокуратури розглянути питання щодо створення у відомстві вказаного підрозділу.

«Ми обов’язково вивчимо таке доручення», - запевнив він.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО висловив думку, що в Генпрокуратурі не потрібно створювати окремий підрозділ по боротьбі з рейдерстом, оскільки різні підрозділи відомства беруть участь у роботі над подоланням цього явища.

За його словами, «у нас буде достатньо сил без створення спеціального підрозділу працювати в цьому напрямку для того, щоб мінімізувати факти рейдерства».

Довідка УНІАН. 26 березня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив органам влади вжити додаткових заходів для посилення захисту права власності.

Серед іншого, глава держави просив генпрокурора розглянути питання доцільності створення окремого підрозділу у складі Генеральної прокуратури щодо боротьби з протиправним поглинанням та захопленням підприємств.