ПР наполягає на розгляді цього тижня у ВР питання про створення ТСК щодо отруєння Ющенка

Фракція Партії регіонів пропонує цього пленарного тижня розглянути питання про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що відповідний проект постанови був зареєстрований у ВР.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що на сьогодні йде черговий виток розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА, і до цього варто було б підключитися депутатському корпусу.

«Люди мають отримати відповідь, чи було це отруєння насправді, чи щось інше. А якщо це було отруєння, то треба знати, хто там брав участь», - сказав О.ЄФРЕМОВ.