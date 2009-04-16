Ющенка критикують за висловлювання стосовно молдаван

Вінницька правозахисна група звертає увагу суспільства на неприпустимість застосування ”мови ворожнечі” у публічних висловлюваннях офіційних представників української держави.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор ВПГ Дмитро ГРОЙСМАН.

”На жаль, ми змушені визнати: найвище українське керівництво глибоко уражене національною, расовою та сексуальною нетерпимістю. Розтиражоване українськими та іноземними ЗМІ останнє принизливе висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, цього разу щодо «молдаван», лише підтверджує цей факт”, - сказано у заяві вінницьких правозахисників.

(Йдеться про вислів В.ЮЩЕНКА, який під час візиту на Яготинський маслозавод назвав людину, що невдало виконала його прохання, ”молдаванином”: http://www.stb.ua/e107_plugins/videotv/videoview.php?view.11885 - УНІАН).

За словами Д.ГРОЙСМАНА, на словах цінуючи міжнаціональний мир та злагоду, декларуючи відданість Конституції та нормам міжнародного права в галузі прав людини, українські керманичі насправді залишаються ”в полоні власних примітивних стереотипів, низької правової культури та цинічної неповаги до цілих націй та народів”.

”Виборцям та міжнародним партнерам українського уряду варто оцінювати справжні цінності та політичні наміри своїх українських візаві саме по безвідповідальних публічних репліках Президента ЮЩЕНКА на адресу «молдаван», або по заявах міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, який не має нічого проти, аби підлеглі «вважали його расистом», - заявляє Вінницька правозахисна група.

Правозахисники звертають увагу на те, що в сюжеті телеканалу СТБ видно, як чиновники, які слухали вказаний виступ Президента України, ”запопадливим реготом зустріли блюзнірський «жарт», відпущений арбітром нації на адресу «молдаван». ”Така безвідповідальна поведінка президентів і міністрів принижує не лише їх самих, а весь український народ – громадян України усіх рас та національностей, який ці «державні діячі» тимчасово представляють”, - зазначають вінницькі правозахисники.