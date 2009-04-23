КС 29 квітня розпочне розгляд справи щодо дати виборів Президента

Конституційний суд України 29 квітня розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції Постанови Верховної Ради "Про призначення чергових виборів Президента України" та частини першої статті 17 Закону "Про вибори Президента України".

Про це повідомляється на офіційному сайті КС.

Як повідомляв, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі. “За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку ЛИТВИНА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду щодо рішення парламенту про призначення виборів глави держави на 25 жовтня 2009 року.