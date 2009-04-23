Київрада дозволила Черновецькому підвищувати тарифи на свій смак

Депутати Київської міської ради cкасували мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві та надали повноваження щодо здійснення тарифної політики в місті Київській міській державній адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення віддали свої голоси 63 депутати Київради.

Зокрема, відповідний проект рішення був внесений під час доповіді головою Постійної комісії Київради з питань ЖКГ Юрієм БОНДАРЕМ (фракція ГАК). “За” внесення його до порядку денного проголосували 67 депутатів Київради.

За словами Ю.БОНДАРЯ, зазначений проект документа передбачає визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради № 562 від 30 жовтня 2008 року та виключити пункт перший з рішення № 1052/1052 від 25 грудня 2008 року. Назв зазначених рішень він не озвучив. Після голосування по суті заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ оголосив, що таким чином тепер виконавчий орган, тобто Київська міська державна адміністрація, «має всі повноваження з реалізації, виконання обов’язків по відношенню до впровадження тарифної політики».

Заступник лідера фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА після цього в інтерв’ю журналістам розтлумачила прийняте рішення, що «виконавчий орган тепер може самостійно вирішувати питання підвищення тарифів».

Також вона показала документ під № 1052/1052, який має назву «Про встановлення мораторію (заборони) на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги у м. Києві», в якому пункт 1 говорить, що Київрада вирішила встановити мораторій на підвищення Київською міською радою цін (тарифів) на ЖКП для населення з дати прийняття цього рішення і до прийняття Київрадою окремого рішення з цього питання.

Таким чином, за словами Т.МЕЛІХОВОЇ, тепер мораторій скасовано.