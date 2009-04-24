Ющенко помітив бездіяльність ВР щодо прийняття антикорупційних законів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Президентом Групи країн Ради Європи проти корупції (GREСO) Драго КОСОМ констатував бездіяльність парламенту України в питанні прийняття антикорупційних законів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Українська сторона високо оцінює розроблені GREСO для нашої держави три роки тому рекомендації щодо посилення протидії корупції, наголосив під час розмови В.ЮЩЕНКО. «Ми високо цінуємо те, що ви робите. Україна потребує вашої постійної допомоги», - сказав Президент.

На сьогодні, з жалем констатував В.ЮЩЕНКО, «надзвичайно великий і неконструктивний вплив» на ефективну реалізацію рекомендацій GREСO йде з політичної системи України. «Ми відчуваємо велику проблему у формуванні адекватного відповідного правового поля по боротьбі з корупцією», - сказав він. У цьому контексті Президент відзначив - на сьогодні практично розроблено абсолютну більшість необхідних законопроектів: чекають другого читання президентські антикорупційні законопроекти: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», проект закону про судоустрій та статус суддів.

«Разом з тим я є великим песимістом того, що нам вдасться їх провести в парламенті. На жаль, Верховна Рада України очевидно не повернеться найближчим часом до питання антикорупційних законів, закону про судоустрій та статус суддів», - констатував він, додавши, що йдеться вочевидь і про законопроекти, що стосуються зокрема нової редакції закону «Про державну службу», державного фінансового контролю за декларуванням і витрачанням доходів держслужбовцями, їхніми сім`ями та близькими родичами. Він також висловив переконання в необхідності створення спеціалізованого антикорупційного органу, що займатиметься чиновниками.

Президент окремо відзначив, що на розгляд ВР також буде внесено проект нового Кримінально-процесуального кодексу, однак знову-таки є сумніви щодо його належного та оперативного розгляду народними депутатами. «У парламенті - я маю на увазі перш за все сьогоднішню владну більшість - нам буде важко знайти порозуміння по базових питаннях організації цієї роботи», - сказав він, назвавши однією з причин такого стану речей «безмежну недоторканність політиків, які дуже часто є провокаторами корупційних дій».

Глава держави позитивно оцінив роботу Міністерства юстиції в темі організації боротьби з корупцією, водночас він відзначив - на рівні роботи ряду інших міністерств та відомств (від МВС до Податкової адміністрації) Україна потребує «серйозної технічної допомоги» з боку GREСO. «Я готовий звернутися ще раз щодо відповідної технічної допомоги до європейських інституцій», - сказав він.

«Нам треба змінювати систему, інструментарій боротьби з корупцією, режим координації, отримувати більш потужну міжнародну допомогу, робити більше публічних спільних кроків», - наголосив Президент.

З української сторони участь у розмові взяли міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, заступники глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК та Марина СТАВНІЙЧУК.

Довідка УНІАН. У 1997 році Комітет Міністрів Ради Європи з метою запровадження єдиних принципів та підходів до боротьби з корупцією затвердив 20 основних принципів подолання цього явища та ініціював створення відповідного механізму моніторингу та нагляду за їх виконанням.

У 1999 році Комітет Міністрів РЄ прийняв рішення про заснування Групи держав проти корупції, до складу якої на той час увійшло 17 країн. Нині членами GRECO є 46 країн.

Основним завданням GRECO є покращення можливостей її членів щодо боротьби з корупцією шляхом динамічного процесу взаємного оцінювання, а також виконання зобов`язань у цій сфері. З цією метою GRECO проводить моніторинг дотримання Керівних принципів боротьби з корупцією та стану імплементації міжнародних правових інструментів.

Країна, яку оцінює GRECO, повинна сприяти проведенню її аналізу в межах свого національного законодавства. За результатами оцінювання складається звіт, який може містити рекомендації щодо покращення національного законодавства та існуючої практики в сфері боротьби з корупцією.

Україна приєдналася до GRECO 1 січня 2006 року і погодилася на одночасне проведення двох раундів оцінювання - щодо дотримання Керівних принципів боротьби з корупцією РЄ, а також Кримінальної та Цивільної конвенцій РЄ проти корупції. Делегація GRECO працювала в Україні 20-24 листопада 2006 року.

У березні 2007 року на 32-му пленарному засіданні GRECO було затверджено Звіт за результатами обох раундів оцінки України, який містить 25 рекомендацій загального та спеціального характеру.

30 вересня 2008 року Україна надіслала до Ради Європи Звіт про виконання наданих рекомендацій, відповідно до якого наша країна повністю виконали п`ять рекомендацій, ще п`ять рекомендацій - у задовільний спосіб, ще п`ятнадцять - частково.

Звіт України про виконання рекомендацій розглядатиметься 11-15 травня 2009 року на 42-му пленарному засіданні GRECO.