ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ УЄФА У ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій надіслав Держкомтелерадіо затверджений Медіа-довідник «Євро 2012», який містить рекомендації та відповіді на деякі запитання щодо використання у медіа будь-яких знаків, логотипів, трофеїв або символів у зв’язку з УЄФА та УЄФА ЄВРО 2012™ (“Знаки УЄФА”). Пропонуємо ознайомитися з цими рекомендаціями.

Запитання, які часто ставляться

A. Загальні рекомендації

1. Хто входить до числа ЗМІ?

Представниками ЗМІ вважаються представники преси (включаючи журналістів, які пишуть для Інтернет-видань), фотографи, телевізійні та радіо мовники, яким УЄФА не надало прав за окремою угодою.

2. Які є основні Знаки УЄФА для УЄФА ЄВРО 2012™?

Нижче наведено перелік деяких з текстових (словесних) знаків, зареєстрованих УЄФА: УЄФА, ЄВРО 2012, ПОЛЬЩА УКРАЇНА 2012.

УЄФА буде створювати та реєструвати інші знаки, включаючи емблеми, наприклад, такі, як офіційний логотип та талісман.

3. Як ЗМІ можуть використовувати Знаки УЄФА?

Підтримується використання представниками ЗМІ Знаків УЄФА з метою інформування громадськості про УЄФА ЄВРО 2012™, за умови додержання таких принципів:

1.Будь-яке використання Знаків УЄФА повинно здійснюватись виключно в редакційних цілях, а саме з метою позначення статей або інформаційних сюжетів про УЄФА ЄВРО 2012™.

2.Знаки УЄФА не дозволяється будь-яким чином адаптувати або змінювати, і вони повинні використовуватись тільки у повній відповідності до будь-яких вказівок і рекомендацій, наданих УЄФА або від її імені. Знаки УЄФА завжди повинні містити розбірливе юридичне застереження.

3.Знаки УЄФА не повинні використовуватись таким чином, який може навести на думку про зв’язок з будь-яким товарним знаком, логотипом або іншим знаком їхніх товарів та/або послуг.

4.Представники ЗМІ не повинні дозволяти або намагатись дозволяти будь-яким іншим особам використовувати Знаки УЄФА або пов’язувати себе з ними, не повинні публікувати або передавати у потоці мовлення жодних статей або сюжетів, у яких хтось (окрім Комерційних афілійованих осіб УЄФА, назви яких УЄФА повідомить у належний час) використовує Знаки УЄФА або пов’язує себе з ними.

5.Представникам ЗМІ не дозволяється використовувати Знаки УЄФА у будь-яких рекламних цілях, у тому числі: на будь-якій продукції; у будь-якому змаганні, грі, лотереї або конкурсі іншого типу; на обкладинці будь-якого видання або спеціальної рубрики, або додатку; у будь-якій рекламі або спонсорських програмах, окрім використання у чесних редакторських цілях, як описано вище у пункті 1; або у будь-яких вставках у трансляції безпосередньо перед або після будь-якої рекламної або фінансованої спонсором програми.

4. Хто такі Комерційні афілійовані особи УЄФА і як вони можуть використовувати Офіційні Знаки?

Комерційними афілійованими особами УЄФА є відомі компанії, які роблять суттєвий внесок в організацію УЄФА ЄВРО 2012™, надають допомогу, яка є важливою для успішної організації турніру, і яка гарантує принцип солідарності, який застосовується УЄФА для підтримки невеликих та небагатих футбольних асоціацій у Європі. До числа таких Комерційних афілійованих осіб УЄФА входять офіційні спонсори та мовники, які призначаються УЄФА на основі окремої угоди. Вони є єдиними компаніями, яким дозволяється рекламувати себе пов’язуючи з УЄФА ЄВРО 2012™, використовуючи Знаки УЄФА. Оновлений список Комерційних афілійованих осіб УЄФА буде розміщено на Офіційному веб-сайті УЄФА (www.uefa.com) у розділі, присвяченому УЄФА ЄВРО 2012™, після підтвердження їхніх призначень.

Ці Рекомендації для ЗМІ не застосовуються до Комерційних афілійованих осіб УЄФА. Вони будуть мати право використовувати Знаки УЄФА на продукції та в рекламних і маркетингових цілях в ЗМІ у зв’язку з УЄФА ЄВРО 2012™ згідно умов, зазначених в угоді, яку вони окремо уклали з УЄФА.

5. Чи може хтось інший ніж Комерційні афілійовані особи УЄФА використовувати Знаки УЄФА для просування товарів?

Ні, ні за яких умов ніхто, крім УЄФА та Комерційних афілійованих осіб УЄФА, не може використовувати Знаки УЄФА для просування товарів. Будь-яка юридична або фізична особа, що використовує Знаки УЄФА (або їх адаптовані варіанти) задля просування збуту товару, без попереднього письмового дозволу УЄФА, буде вважатись такою, що використовує методи “паразитуючого маркетингу” та/або такою, що порушує права інтелектуальної власності УЄФА.

6. Хто може здійснювати офіційну торгівлю, використовуючи УЄФА ЄВРО 2012™?

Тільки офіційні ліцензіати, призначені УЄФА для використання УЄФА ЄВРО 2012™ будуть мати право на офіційну торгівлю на підтримку Чемпіонату УЄФА 2012. Ліцензійна програма УЄФА ЄВРО 2012™ має за мету запропонувати мільйонам захоплених прихильників широкий вибір найменувань офіційної торгівлі, таким чином здійснюючи рекламу події та внесок до його фінансування.

Очікується, що компанії зі всієї Європи будуть призначені УЄФА офіційними ліцензіатами з правом використовувати та відтворювати Знаки УЄФА на широкому асортименті продукції для роздрібного продажу, включаючи м’ячі, футболки, сумки, кепки, значки, іграшки та багато інших сувенірів.

7. Хто може використовувати офіційні назви, використовуючи торговий знак УЄФА ЄВРО 2012™?

Право на офіційні назви, що стосуються торгового знаку УЄФА ЄВРО 2012™, такі як, наприклад, «Офіційний партнер УЄФА ЄВРО 2012™», належить тільки Комерційним афілійованим особам УЄФА.

8. Чи може хтось інший ніж Комерційні афілійовані особи УЄФА здійснювати рекламні акції, здійснюючи офіційну торгівлю під знаком УЄФА ЄВРО 2012™?

Ні. Тільки Комерційні афілійовані особи можуть здійснювати рекламні кампанії, використовуючи «Офіційну преміальну продукцію».

9. Чи можуть використовуватись квитки на УЄФА ЄВРО 2012™ у якості призу у конкурсі або подарунку?

Ні, тільки певна кількість Комерційних афілійованих осіб УЄФА можуть використовувати квитки в рекламних цілях (у якості призів в конкурсах або спонукання для клієнтів або постачальників) відповідно до угоди, яку вони окремо уклали з УЄФА. Згідно умов продажу квитків на УЄФА ЄВРО 2012™, ці квитки будуть тільки для власного та некомерційного використання зі сторони власника. Вони не можуть передаватись або використовуватись в рекламних цілях, так само як і у якості призу у конкурсі.

10. Яким чином будуть запобігати використанню Знаків УЄФА, проведення рекламних кампаній та інших маркетингових заходів, пов’язаних з УЄФА ЄВРО 2012™, організаціями, які не мають на це спеціального дозволу?

УЄФА створив чітко контрольовану маркетингову програму задля охорони прав УЄФА та Комерційних Афілійованих осіб УЄФА, а також має багато засобів правового захисту, наявних за місцевим та міжнародним законодавством для захисту їх прав. Ця програма застосовується до “паразитуючого маркетингу”, коли несанкціоновані компанії використовують подію в рекламних цілях (наприклад, шляхом використання квитків), а також для “піратської торгівлі”, за якої товари вироблені, використовуючи Знаки УЄФА без ліцензії на такі дії від УЄФА. УЄФА розробила деталізовану програму по охороні прав по всьому світу для постійного нагляду за подіями на ринку та вчинення нагальних дій, у випадках, коли хтось намагається нечесно отримати вигоду від незаконного використання торгових знаків УЄФА ЄВРО 2012™.

B. Рекомендації щодо використання знаків в Інтернеті

11. Чи можуть Знаки УЄФА бути використані на веб-сайті або через мобільні бездротові технології?

Так, але лише як частина редакційної статті, як зазначено вище у питанні 3, та відповідно до нижчезазначених спеціальних рекомендацій.

12. Ідентифікація редакційної статті

Знаки УЄФА можуть бути використані лише для того, щоб безпосередньо ідентифікувати конкретну разову редакційну статтю, або як частина редакційної статті. Їх не можна використовувати окремо.

13. Відсутність асоціацій з третіми сторонами

Третім сторонам (які не є одним з Комерційних Партнерів УЄФА) заборонено створювати асоціації зі Знаками УЄФА або використовувати їх з метою просування свого бізнесу, товарів і послуг. Наприклад, Знаки УЄФА не можна використовувати поруч з корпоративними назвами та/або логотипами третіх сторін, в результаті чого може виникнути можливість асоціювання Знаку УЄФА і корпоративних назв/логотипів.

14. Ідентифікація уніфікованого покажчика ресурсу (URL)

Засоби масової інформації не повинні використовувати Знаки УЄФА у своїх "доменах вищого рівня" для ідентифікації уніфікованого покажчика ресурсу веб-сайту. Іншими словами, Знаки УЄФА не можуть бути об’єднані з доменним іменем вищого рівня (тобто не дозволяється напис www.uefaeuro2012news.com або www.uefaeuro2012.ua).

Знаки УЄФА можуть бути використані в уніфікованому покажчику ресурсу поза доменним іменем вищого рівня: наприклад, дозволеним є напис www.[mediaoutlet].com/uefaeuro2012news

15. Структура і дизайн веб-сайту

Знаки УЄФА не можна використовувати як частину структури або дизайну (включаючи будь-яке позначення, фон або фоновий малюнок для іншого контенту або як основний компонент традиційної ввідної сторінки), і не можна використовувати у заголовку будь-якого веб-сайту (якщо УЄФА окремо не передбачить інше у письмовій формі).

16. Мета теги

За жодних обставин Знаки УЄФА і будь-які інші позначення, що стосуються УЄФА та/або УЄФА ЄВРО 2012™, не можуть використовуватися у мета тегах або інших ідентифікаторах веб-сайту, внаслідок чого цей веб-сайт може з’явитися в результаті використання будь-якої пошукової системи.

17. Розмір Знаків УЄФА

Знаки УЄФА не можна оживляти (анімувати), збільшувати або використовувати з порушенням пропорцій по відношенню до інших знаків, логотипів або букв, що з’являються на веб-сторінці.

18. Посилання на інші веб-сайти

Знаки УЄФА не можна використовувати як посилання на будь-який інший веб-сайт, будь-яку іншу частину веб-сайту або будь-які інші ознаки веб-сайту (наприклад, мультимедіа та ігри). Однак, логотип uefa.com може бути використаний як гіперпосилання на http://www.uefa.com/ або такий інший уніфікований покажчик ресурсу, яким володіє або який контролюється УЄФА у зв’язку з УЄФА ЄВРО 2012™, про що належним чином повідомить УЄФА.

19. “Офіційне” використання Знаків УЄФА

Знаки УЄФА не повинні використовуватись для передачі повідомлень про матчі УЄФА ЄВРО 2012™ таким чином, щоб створювалось враження, що редакційне повідомлення будь-яким чином є “офіційним” або підтверджене УЄФА.

20. Банерна реклама

Використання Знаків УЄФА в банерній рекламі/рекламному просторі на веб-сайті дозволене лише по відношенню до рекламних оголошень Комерційних партнерів УЄФА. Розміщення будь-якого авторизованого рекламного оголошення, яке містить Знаки УЄФА, не повинне вводити в оману, буцімто веб-сайт або оператор веб-сайту офіційно пов’язаний з Подією.