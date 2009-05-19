Суди повертають власникам вилучені ігрові автомати

Податківці Кіровоградської області нарікають, що вилучені через порушення правил функціонування ігрові автомати власникам повертають суди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА в області, за чотири місяці поточного року податківці вилучили 44 автомати на суму близько 350 тис. грн. За рішенням судів 24 з них загальною вартістю 150 тис. грн. уже повернуто власникам, щодо інших – справи розглядаються.

«Майже у 80 випадках зі 100 гральні автомати розміщуються у непристосованих для цього місцях і не мають відповідних дозволів на їхнє використання. Під час перевірок податковою міліцією вони вилучаються, але майно повертається власникам через суд. Порушникам призначається лише адміністративна відповідальність», - йдеться в інформації від ДПА в області.