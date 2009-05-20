Податкова «зачистила» ринок нелегальних робочих місць

Херсонські податківці з початку року легалізували більше 1 тис. робочих місць і стягнули з недобросовісних роботодавців 0,9 млн. грн. штрафів і пені.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, з початку нинішнього року до оподаткування залучено 1113 найнятих робітників, які працювали без належного оформлення трудових відносин.

В результаті вжитих заходів з легалізації найманої праці до бюджету надійшло більш як 187 тис. грн.

Також за результатами перевірок з початку 2009 року за фактами порушень при виплаті заробітної плати донараховано більш як 912 тис. грн. податків, штрафних санкцій і пені. В даний час до бюджету надійшло більше 378 тис. грн.

Всього ДПА було проведено перевірки 52 юридичних і 19 фізичних осіб. Порушення чинного законодавства встановлене в 70 суб`єктах господарювання. До адміністративної відповідальності притягнуто 15 приватних підприємців і 30 посадовців юридичних осіб.