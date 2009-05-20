Профспілка працівників галузі земельних відносин проведе акції протесту

У четвер, 21 травня, профспілка працівників галузі земельних відносин України (ПРГЗВУ) проведе акції протесту під стінами Державного комітету України з питань земельних ресурсів.

Про це заявив голова ПРГЗВУ Дмитро ФІЛІПЧУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в мітингу, який пройде під будівлею Держкомзему (вул. Народного ополчення, 3) з 8.00 до 17.00, планується участь 14-20 регіональних філіалів системи Державного земельного кадастру (ДЗК). Очікується, що в разі потреби мітинг продовжиться в п`ятницю, 22 травня.

«Ми проводимо процедуру, яка веде до всеукраїнського страйку в земельній сфері. Якщо керівництво Держкомзему і Центру ДЗК все-таки не почне з нами спілкуватися, то десь на середину червня ми плануємо безстроковий всеукраїнський страйк Центру ДЗК», - сказав Д.ФІЛІПЧУК.

Він зазначив, що серед основних вимог профспілки – розпочати процедуру щодо скасування постанови Кабміну №349, яка «знищує Державний земельний кадастр», припинити «надуману і штучну» реорганізацію Центру ДЗК, під виглядом якої відбуваються «масові чистки», відмінити накази щодо скорочення працівників системи ДЗК, розпочати процедуру розробки нового колективного договору, підвищити заробітну плату працівникам систему ДЗК в регіонах.

За даними Д. ФІЛІПЧУКА, всього в системі ДЗК зайнято майже 4,5 тис. чоловік, з яких скорочено близько 20%.

Голова профспілки зазначив, що проблеми, пов`язані з «розвалом» системи Державного земельного кадастру, розпочалися в січні 2009 року, з приходом нового керівництва Центру ДЗК.

«На наш погляд, розвал системи ДЗК приведе до переділу земельного ринку України», - сказав Д. ФІЛІПЧУК.

Він вважає, що коли система ДЗК ”розвалиться”, функція запровадження кадастру буде передана комерційним структурам, що приведе до зростання корупції в земельних відносинах.

«Держкомземом був пролобійований закон №1066 від 5 березня ц.р., і відповідно до нього було прийнято постанову №439, яка відбирає в Державного земельного кадастру реєстрацію майнових прав на земельну ділянку. Ця постанова фактично ставить хрест на земельному кадастрі як такому», - пояснив голова профспілки.

Д.ФІЛІПЧУК також зазначив, що скорочення людей відбувалося «обманним шляхом», з порушенням норм КЗПП, а на місця професіоналів прийшли «люди з податкової міліції і КРУ, які жодного дня не пропрацювали в земельній сфері».

Довідка УНІАН. Профспілка працівників галузі земельних відносин України (ПРГЗВУ) була створена в квітні 2009 року. Вона об`єднує близько 2 тис. працівників системи Державного земельного кадастру.