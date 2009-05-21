ВCУ не сподобалося зменшення Київрадою території заказника ”Жуків острів”

Верховний суд України зобов’язав суд нижчої інстанції переглянути позов прокуратури Києва на рішення столичної міської ради щодо зменшення нею з 1794,4 до 196 га території заказника місцевого значення ”Жуків острів”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, таким чином ВСУ задовольнив касаційне подання Генеральної прокуратури за клопотанням прокуратури м. Києва і скасував ухвали судів попередніх інстанцій, які відмовили прокуратурі у скасуванні цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Вищий господарський суд України скасував постанову суду апеляційної інстанції про задоволення позову прокуратури Києва щодо скасування рішення Київради № 162/1996 (ухваленого ще у 2007 році - УНІАН) «Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків острів» (відповідно до якого площа заказника штучно зменшена з 1 794,6 га до 196 га) і тим самим залишено в силі рішення Господарського суду про відмову у задоволенні позову.

***«Острів Жуків» оголошений ландшафтним заказником місцевого значення рішенням Київської міської ради від 02.12.1999 р. №147/649 «Про оголошення природних об’єктів пам’ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві» у відповідності до наукового обґрунтування. Територія острова є об`єктом природно-заповідного фонду, крім того є безпосередньою частиною екологічної мережі України (закон України ”Про Екомережу”) та частиною Дніпровського екологічного коридору національного та європейського значення, територія якого охороняється національним законодавством та низкою міжнародних угод.