Класичний приватний університет позбавлено права присвоювати вчені звання

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України позбавила вчену раду Класичного приватного університету присвоювати вчені звання професора і доцента у зв’язку з фальсифікацією даних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, відбулося перше засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалося питання присвоєння вчених звань професора і доцента згідно з новим Порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України наприкінці минулого року. Відповідно до цього порядку, МОН посилило вимоги до здобувачів вчених звань, з метою підвищення якості наукових кадрів.

На засіданні головував міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.

Обговорювалося питання аудиту атестаційних справ, розглянутих минулою Атестаційною колегією, на засіданні якої вчені звання присвоювали за старим Порядком. За результатами аудиту було виявлено фальсифікації в атестаційних справах, наданих Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя).

Питання остаточного позбавлення вчених звань буде розглянуто на наступному засіданні Атестаційної колегії.