До кінця 2009 кількість оглядів на внутрішніх митницях скротять утричі
Обіцянки Держмитниці
Державна митна служба України має намір до кінця 2009 року скоротити кількість оглядів на внутрішніх митницях утричі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник відомства Анатолій МАКАРЕНКО.
«На сьогодні я ставлю завдання по тій же Київській митниці: давайте доведемо до 30%, тобто давайте скоротимо утричі огляд», - сказав А.МАКАРЕНКО.
При цьому він зазначив, що ініціатива скорочення оглядів не стосуватиметься морських митниць, які на сьогодні продовжують залишатися зонами ризику. «У портах, на кордоні ми вестимемо жорстку політику», - сказав керівник Держмитслужби.
Він повідомив, що на даний час підготовлений відповідний проект наказу, який проходить узгодження у Міністерстві фінансів України.