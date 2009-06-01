Затримано голову кредитної спілки, яка підозрюється в шахрайстві

Співробітники Управління податкової міліції ДПА в Черкаській області затримали колишню виконуючу обов’язки голови правління кредитної спілки „Джерело” громадянку В., яка перебувала у розшуку за шахрайство.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, встановлено, що від шахрайських дій посадовців цієї спілки постраждало 230 осіб, а сума завданих їм збитків – 5 млн. грн. Податкова міліція проводить досудове слідство

До цього часу під арештом перебував лише колишній голова кредитної спілки, а в.о. голови правління перебувала у розшуку.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники податкової міліції знайшли цю громадянку на Донеччині. Було встановлено, що жінка деякий час винаймала квартиру в Маріуполі. Згідно з постановою суду, податківці затримали жінку та доставили в Черкаси.

Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси стосовно обвинуваченої обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.