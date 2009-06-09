Оприлюднено звіт щодо виконання Україною антикорупційних рекомендацій

На сайті Міністерства юстиції оприлюднено звіт Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо виконання Україною антикорупційних рекомендацій, де міститься прохання до 30 листопада 2010 року надати додаткову інформацію про виконання цих рекомендацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції із посиланням на міністра Миколу ОНІЩУКА.

За словами міністра, мета звіту полягає в оцінці заходів, ужитих органами влади України задля виконання антикорупційних рекомендацій, складених GRECO за підсумками двох раундів оцінювання України. Оцінювання охоплювало період по 2006 рік включно та містило 25 рекомендацій й одне застереження, обов’язкове для виконання Україною, як членом GRECO.

У своєму звіті про виконання Україною антикорупційних рекомендацій GRECO робить висновок, що Україна із 25 рекомендацій 8 виконала повністю та 17 – частково. “Обнадіює, що тих чи інших заходів було вжито з приводу більшості рекомендацій, якщо не всіх”, - говориться, зокрема, у звіті.

У звіті зазначається, що переважна більшість заходів, ужитих Україною, стосуються розробки проектів законодавства, які зараз перебувають на розгляді парламенту. Крім того, GRECO відзначає швидке створення Україною антикорупційного органу, встановлення тісного співробітництва в антикорупційній сфері як з окремим державами, так і з міжнародними організаціями.

Разом з тим, у документі наголошується, що для того, щоб повністю виконати рекомендації, які містяться в Оціночному звіті, Україні доведеться докласти активних зусиль. “Це вимагає існування справжньої політичної волі, що аж ніяк не обмежується розробкою проектів актів законодавства. Як краще за все рухатися вперед – вирішуватиме, зрештою, українська влада”, - зазначається у звіті.

Зокрема, на думку GRECO, питанням особливої ваги є перетворення новоствореного антикорупційного органу на реально діючу інституцію.

GRECО просить Україну до 30 листопада 2010 року представити їй додаткову інформацію щодо виконання низки рекомендацій, які були виконані частково.

Як повідомляв УНІАН, президент GRECO Драго КОС в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 20 (748), 6-12 червня) сказав, що Кабінет міністрів України поки що не дав дозволу на публікацію другої доповіді Групи держав проти корупції (GRECO) по Україні, затвердженої в травні 2009 року.

За його словами, в разі, якщо і повторне звернення до українського уряду не дасть результату, організація опублікує резюме доповіді без такого дозволу.

При цьому Д.КОС висловив надію, що уряд України все ж таки дасть дозвіл публікувати доповідь найближчим часом. “Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Особливо зважаючи на те, що це хороша доповідь. Як уже відомо, жодної з 25 рекомендацій не визнано невиконаною, хоча чимало їх виконані лише частково”, - повідомив президент GRECO.

У свою чергу, міністр юстиції М.ОНІЩУК пообіцяв, що доповідь GRECO щодо України буде оприлюднено 9 червня.