Суд визнав правомірною кримінальну справу проти Проданчука

11 червня Печерський районний суд Києві відмовив колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я Миколі ПРОДАНЧУКУ в задоволенні скарги на постанову про порушення проти нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат М.ПРОДАНЧУКА Микола ШУПЕНЯ.

Як зазначив адвокат, під час розгляду скарги суд визнав, що Генеральна прокуратура мала підстави для порушення кримінальної справи відносно його підзахисного

Водночас М.ШУПЕНЯ поінформував, що він буде оскаржувати це рішення суду в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва.