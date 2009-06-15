Правозахисники кажуть, що з порнографією депутати перестаралися

Правозахисники критикують зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за зберігання порнографії. Глава Харківської правозахисної групи Євген Захаров звертатиметься до президента Ющенка з проханням накласти вето.

Адвокат Олег Веремеєнко прокоментував «Німецькій хвилі» внесення змін до статті 301 Кримінального Кодексу, де йдеться про кримінальну відповідальність за зберігання порнографічних матеріалів. І хоча йдеться про зберігання саме з метою збуту чи розповсюдження, знаний київський юрист вважає: закон небезпечний. Адже дає можливості для зловживань, фальсифікації кримінальних справ проти громадян.

Веремеєнко каже, що таким чином будь-який диск, фото, журнал з еротичними зображеннями може стати підставою для кримінальної відповідальності. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров називає зміни до Кримінального кодексу обмеженням свободи вираження поглядів. «Необхідно писати листа президентові, щоб він скористався своїм правом вето і уточнив кваліфікацію злочину. І при цьому діяти терміново», - наголосив Захаров.

Протокол до Конвенції про права дитини, нагадують правозахисники, дійсно вимагає від України запровадити відповідальність за зберігання дитячого порно. Очевидно, додає Веремеєнко, Мінюст перестрахувався і розробив законопроект про відповідальність за зберігання з метою збуту будь-якого, а не лише дитячого порно.