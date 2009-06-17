До кінця червня будуть готові результати перевірок Міноборони

Головне контрольно-ревізійне управління планує до кінця червня надати уряду результати перевірок діяльності державних підприємств, підпорядкованих Міністерству оборони України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

«Десь в кінці цього місяця буде звіт. По Міноборони ми вже завершили перевірку державних підприємств, у тому числі підприємства «Військторгсервіс». Ми завершили аудит цієї компанії, і я буду доповідати Кабміну», - сказав М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Водночас голова КРУ повідомив, що звіт про результати перевірок діяльності Міністерства транспорту і зв’язку, а також підпорядкованих йому підприємств, може відбутися наприкінці липня.

«Це пов’язано з тим, що перевірка тендерної закупівлі здійснюється по всіх структурах, і за цими результатами буде надана інформація, в тому числі й по Мінтрансу», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

У Міністерстві оборони всі звинувачення спростовують.

5 червня Верховна Рада звільнила Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.