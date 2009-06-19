МВС і ЦВК знайшли у виборчих списках 600 тисяч «двійників»

З початку спільної роботи Міністерства внутрішніх справ і Центральної виборчої комісії з перевірки виборчих списків у них було виявлено 600 тисяч «двійників» і 155 тисяч осіб, які більше двох разів присутні у списках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві після завершення урочистостей з нагоди чергового випуску офіцерів Національного інституту МВС повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Можу сказати, що на сьогодні в результаті спільної роботи з членами ЦВК виявлено 600 тисяч двійників і 155 тисяч кратників, тобто осіб, які більше двох разів присутні у списках. Ця робота продовжується», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.