У Мін‘юсті створено підрозділ для запобігання внутрішній корупції в органах юстиції

У Міністерстві юстиції утворено управління з питань запобігання корупції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсті, основними завданнями підрозділу є попередження і виявлення фактів внутрішньої корупції в центральному апараті міністерства та його територіальних органах.

Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Управління наділене повноваженнями порушувати службові розслідування, а також звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення службовими особами органів юстиції корупційних злочинів.

Однією з важливих функцій нового підрозділу буде запобігання і протидія спробам втручатися у діяльність державних виконавців при виконанні ними судових рішень.

Крім того, управління наділене повноваженнями порушувати питання про скасування актів управлінь юстиції, що створюють корупційні ризики.

Для цього на управління покладаються, зокрема, обов’язки аналізу і систематизації інформації щодо корупційних проявів з боку працівників органів юстиції. Підрозділ займатиметься перевіркою повідомлень громадян, юридичних осіб щодо відповідних фактів. Крім того, управління перевірятиме інформацію про корупційні правопорушення в органах юстиції, оприлюднену в друкованих, аудіовізуальних та електронних засобах масової інформації.