Кіровоградська спецінспекція звинувачує міліцію

Начальник спеціальної інспекції Кіровограда Віктор ІВАНОВ звинуватив правоохоронні органами міста у невиконанні власних повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, цитуючи свого відкритого листа до начальника Управління МВС в Кіровоградській області Василя ПЛАВ’ЮКА.

Начальник спецінспекції наголосив на критичній ситуації, що виникла у Кіровограді внаслідок масових порушень Кодексу про адміністративні правопорушення (діяльність незаконних пунктів прийому металобрухту, незаконна торгівля на вулицях міста овочами та фруктами), а також Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

За словами В.ІВАНОВА, у Кіровограді останнім часом активізувались крадії металевих конструкцій. «Крадуть кришки люків, огорожі дитячих садків і шкіл, пам’ятники і огорожі на кладовищах», - зауважив він.

Крім того, у відкритому листі В.ІВАНОВ нагадав начальнику обласної міліції про необхідність боротьби з торгівлею самогоном поблизу навчальних закладів, масові знищення зелених насаджень в мікрорайонах та незаконну діяльність пунктів забою худоби в обласному центрі.

Начальник спецінспекціїї також наголосив, що вважає неприпустимим вимагання з боку структур правоохоронних органів оплати Кіровоградською міською радою робіт з виконання власних повноважень.