Колегія Держмитслужби звільнила з посад ряд керівників митних органів

Київ. 29 липня. УНІАН. Колегія Державної митної служби звільнила з посад та призначила ротацію керівників митних органів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держмитслужби, відповідне рішення було ухвалене за результатами засідання Колегії щодо аналізу роботу Служби за перше півріччя цього року.

Під час засідання зазначалося, що робота Служби велася в умовах, несприятливих для зовнішньої торгівлі, оскільки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту скоротилися вдвічі, відбувся структурний перерозподіл імпорту на користь сировинних товарів, значно зменшилась кількість активно працюючих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Була відзначена також тенденція переорієнтування українського імпорту на більш дешеві товари іноземного виробництва. Аналіз роботи виявив також стрімке скорочення обсягів імпорту низки бюджетоформуючих товарів.

За звітний період митними органами забезпечено надходження до бюджету у розмірі 38,2 млрд. грн.

Колегія звернула увагу начальників митниць на особисту відповідальність за ефективність роботи по адмініструванню податків та зборів, а також за повноту використання наявної бази оподаткування. Детально було проаналізовано результати службового розслідування низки митних оформлень, в результаті якого були притягнуті до відповідальності керівники відділів контролю митної вартості та номенклатури Куп’янської та Ягодинської митниць. Неналежне виконання ними своїх обов’язків дозволило процвітати схемам ухилення від оподаткування, зазначили в прес-службі.

Окремо на засіданні Колегії було обговорено результат роботи комісії з перевірки діяльності Дніпропетровської митниці, оскільки виявлено незадовільний контроль за базою оподаткування, відсутність методики аналізу роботи за напрямком. В результаті 80% товарів, оформлених на митниці, мають найнижчу по системі митну вартість. Керівництво служби вважає такий стан справ вкрай незадовільним, і тому керівникам Дніпропетровської митниці призначено позачергову атестацію.

За результатами Колегія прийняла рішення про звільнення з посад та ротацію ряду керівників митних органів, окремих пунктів пропуску, відділів митного оформлення. Заступникам начальників, що відповідають за економічні питання, митних органів, якими не виконано бюджетний розпис за перше півріччя 2009 року, призначено позачергову атестацію. Відсторонено від посади начальника та заступника начальника Ужгородської митниці на період службового розслідування за допущенні серйозні прорахунки в правоохоронній роботі.