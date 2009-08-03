Ющенко схвалив ратифікацію позики МБРР Україні

Київ. 3 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”.

Відповідне повідомлення вміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку” 16 липня.

Угода стосується покращення стану автомобільних доріг та безпеки руху в Україні.

Угодою передбачено, що МБРР надає Україні позику в сумі 400 млн. доларів для реалізації відповідного проекту. Джерелом повернення кредитів будуть кошти, які щорічно передбачатимуться у державному бюджеті України на відповідні цілі.

Угоду було підписано 21 квітня 2009 року в Києві.