Розбійника, що скоїв напад на АЗС, затримано

Вчора у Костянтинівці Донецької області на місці скоєння злочину працівники міліції затримали 40-річного безробітного жителя Краматорська, який, погрожуючи автоматом Калашникова, пограбував АЗС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що затриманий увірвався у приміщення АЗС і відібрав у 19-річної оператора станції 300 грн. виручки. Після цього він завдав тілесних ушкоджень 28-річному жителю Донецька, приватному підприємцю, і на його автомобілі намагався втекти.

Також встановлено, що зловмисник за дев’ять годин до цього на автодорозі поблизу села Романівка Костянтинівського району під загрозою автомата заволодів автомобілем 49-річного жителя Шахтарського району.

Транспортні засоби повернено власникам. У затриманого вилучено автомат Калашникова.