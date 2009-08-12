Сьогодні уряд затвердить 35 будівельних компаній

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні планує затвердити 35 будівельних компаній, у яких Державна іпотечна установа (ДІУ) викуповуватиме недобудоване житло у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що пропозиції цих компаній укладаються в цінові параметри, визначені урядом: 2,5-4,2 тис. грн. за квадратний метр.

«На сьогоднішній день, якщо ми успішно ухвалимо рішення щодо 35 будівельних компаній, то ми зможемо викупити для держави 1569 квартир для 1569 сімей – тільки завдяки сьогоднішньому рішенню уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що ці квартири після добудови буде передано пільговим категоріям громадян, які стоять на квартирному обліку.

Крім того, сказала прем`єр, враховуючи, що ДІУ викуповуватиме від 20 до 40% квартир у кожному будинку, швидше одержати квартири зможуть і 2897 сімей, які раніше сплатили будівництво житла.

За словами прем`єра, в результаті рішення уряду про викуп недобудованого житла ДІУ на минулому і сьогоднішньому засіданнях Кабміну 5,5 тис. сімей незабаром зможуть одержати житло.

«Загалом, щоб отримати такий результат, ми вже, включаючи сьогоднішнє рішення, 556 млн. грн. проінвестуємо як держава в будівельну галузь через іпотечну установу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні Кабміну було ухвалено рішення про закупівлю недобудованих квартир ДІУ в 17 будинках в різних областях України.