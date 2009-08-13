Янукович, Симоненко і Яценюк стали на стежку війни - експерт

Представники української опозиції відверто поспішили пропіаритись на заяві Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА стосовно глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА.

Він вважає, що, не дочекавшись офіційної заяви В.ЮЩЕНКА, представники опозиції тим самим поставили себе в неоднозначне становище. «Цілком можна припустити відхід Президента ЮЩЕНКА від прямої відповіді на заяву МЕДВЕДЄВА. Це цілком у його дусі. Проте поспішні заяви ЯЦЕНЮКА, ЯНУКОВИЧА і СИМОНЕНКА з цього приводу чітко позначили їх не як державних діячів, а як політиків, які встали на стежку війни і не здатних відрізнити виборчих технологій від державних пріоритетів», - сказав експерт.

За словами В.БАЛИ, жорстка заява Президента РФ може стати тестом на зрілість демократичних традицій в Україні і здатність українського політикуму об`єднувати зусилля перед обличчям зовнішніх викликів. «Нинішня криза відносин з Росією - це виклик не тільки Президенту ЮЩЕНКУ, котрий зайняв незрозумілу позицію і відходить від чіткого позиціонування з цього приводу, а й проблема для всього українського політикуму», - сказав він.

В.БАЛА підкреслив, що фактично стало зрозуміло, що влада і опозиція не здатні сьогодні консолідувати свої позиції навіть перед обличчям зовнішніх викликів. Він додав, що безперечно, чекати жорсткої реакції на заяву Д.МЕДВЕДЄВА з боку КПУ чи ПР не варто було б. «Проте цілком прогнозованою могла б бути координація позицій основних кандидатів у Президенти. І безперечно, ініціатива у зв`язку з цим зобов`язана була виходити від нинішнього глави держави», - сказав він.