У Ющенка все ще сподіваються почути від Тимошенко про аверс Одесса-Броди

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сподівається, що до кінця року Кабінет міністрів визначиться з датою переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Дуже сподіваюся, що цього року уряд визначиться з датою переведення «Одеса-Броди» в аверсний режим», - сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що на сьогодні вже не існує причин для гальмування цього проекту. За його словами, є і ресурсна база (нафта з Азербайджану) і бажання власників ресурсу поставляти нафту для цього проекту.

Також він нагадав, що Польща залишила будівництво нафтопроводу «Броди-Плоцьк» в списку ключових енергетичних проектів, що співфінансуються за кошти Європейського Союзу в рамках програми «Інфраструктура і навколишнє середовище» до 2013 року.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано Спільну декларацію Ради міністрів Республіки Польща, Кабінету міністрів України і Європейської комісії з питання надання підтримки проекту ЄАНТК.

Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу «Броди-Плоцьк», який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на побережжі Балтійського моря.

ТЕО проекту було презентоване в 2006 році, але учасникам не вдалося знайти інвесторів.

У 2008 році до створеного Польщею і Україною СП «Сарматія» для розвитку ЄАНТК вступили національні нафтотранспортні компанії Азербайджану, Грузії та Литви, які згодом всі разом виділили 1,8 млн. доларів на підготовку ще одного ТЕО проекту.

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО проекту ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом з партнерами – компаніями Purvin&Gertz і Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.