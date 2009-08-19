Генпрокуратура забракувала «компромат» на Єханурова

Генпрокуратура забракувала матеріали ревізії КРУ, на підставі яких був звільнений міністр оборони Юрій Єхануров. І повернула контрольно-ревізійному управлінню документи, які стали причиною корупційного скандалу в Міноборони, і на підставі яких прем`єр Юлія Тимошенко звільнила міністра Юрія Єханурова.

Як повідомив «Делу» перший заступник Головного управління військової прокуратури Василь Козачук, у документах КРУ про зловживання в оборонному відомстві немає деталізації фактів посадових порушень, викладених у матеріалах ревізорів.

У КРУ підтвердили, що ГПУ повернула їм результати контрольних заходів у Міністерстві оборони. Заступник директора департаменту контролю у сфері органів влади і оборони Тетяна Марчук в коментарі виданню особливо наголошувала на тому, що слідчі Генпрокуратури не відкидали факт фінансових порушень в оборонному відомстві: «вони лише вимагали вказати, які збитки і витрати спричинили порушення в Міністерстві оборони».

За даними джерела «Дела» в Міністерстві оборони, зараз у відомстві проводиться перевірка департаменту тендерних закупівель і ресурсного забезпечення оборонного відомства. На час ревізії від своїх обов`язків усунуто директора департаменту Василя Бартківа. На час відсутності шефа керувати департаментом буде перший заступник Бартківа Ольга Головіна.

Бартків — людина з команди Єханурова в оборонному відомстві, якому після відставки міністра вдалося втриматися на посаді завдяки лікарняному і відпустці.

Бартків був одним з фігурантів у викривальних заявах Сивульського, який прямо звинувачував чиновника в корупції.

Нагадаємо, в травні керівник ГлавКРУ Микола Сивульський виступив із звинуваченнями в адресу оборонного відомства. Він заявив про факти протизаконного відчуження і продажу землі Міністерства оборони, зловживання при забезпеченні харчування солдатів, а також порушеннях при проведенні військовими тендерних закупівель палива. Всі ці матеріали були направлені ревізорами в Генпрокуратуру.