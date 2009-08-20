Тимошенко: управи на Януковича і його оточення немає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству юстиції посилити судовий супровід справ, пов`язаних з незаконним відчуженням об`єктів державної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила сьогодні на екстреному засіданні уряду.

«Я прошу першого заступника міністра юстиції взяти під постійно діючий контроль проходження справ у судах, захист державних інтересів і в найкоротші терміни з публічним висвітленням цього питання повернути їх державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, прем`єр-міністр доручила Мін’юсту забезпечити повернення в державну власність 19 ліцензій на видобуток нафти і газу, які були виділені колишнім керівництвом НАК «Надра України». «У судах такі справи перебувають, але, на жаль, тотальна корупція не дозволяє ухвалити державні правосудні рішення і повернути державі цю власність, що була нечесно відібрана”, - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила Мін’юсту відновити судовий процес щодо повернення урядової резиденції Межигір’я у державну власність. «Цю резиденцію у держави особисто відібрав ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах посилити захист і зробити так, щоб ці 140 гектарів землі разом з державною урядовою резиденцією, в якій приймалися урядові делегації ще за часів Щербицького, в якій приймалися всі іноземні делегації, і в якій в уряду, у всіх міністрів і прем`єр-міністра була можливість розмістити іноземних гостей – все це відібрано в уряду, у держави під час перебування ЯНУКОВИЧА на посаді прем`єр-міністра. І все це через НАК «Надра України», - пояснила голова уряду.

«Незважаючи на те, що зараз розвернулася президентська кампанія, такі рейдерські захоплення стратегічної державної власності свідчать про те, що, на жаль, управи, зокрема в Генеральній прокуратурі, на ЯНУКОВИЧА і на його оточення немає, тому що все це одна команда», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила всім міністерствам і органам державної влади проаналізувати ситуацію, що склалася навколо об`єктів державної власності. «Я бачу, що масштабна атака на державну власність почалася», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр доручила підготувати відповідну інформацію на наступне засідання уряду. «Нам потрібно створити реєстр такої державної власності, яка перебуває під загрозою, зокрема, й землі, і лісу, і терміново для кожного такого об`єкту розробити всі наші кроки щодо їх захисту. Я думаю, що зараз дійсно буде атака найбільша, тому що вони добре знають, що такими своїми діями вони, безумовно, не будуть допущені до влади народом, вони хочуть скористатися смутним часом, створеним ними хаосом у політиці, щоб ще щось відняти у держави», - вважає глава уряду.