Нова ціна на газ для населення висить у повітрі?

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 9 липня 2009 року № 811 «Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» на державну реєстрацію до Міністерства юстиції не надходила.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, у зв‘язку з численними запитами громадян, а також засобів масової інформації з приводу постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 09.07.2009 р. № 811 «Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення».

Станом на 28 серпня 2009 року указана постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 09.07.2009 р. № 811 «Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» на державну реєстрацію до Міністерства юстиції не надходила.

Щодо необхідності держреєстрації указаного нормативно-правового акта, Міністерство юстиції зазначає, що дія Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» не поширюється на рішення НКРЕ щодо функціонування ринків, що регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики, та на рішення НКРЕ в частині встановлення цін і тарифів, проте за винятком цін і тарифів для населення. Це визначено статтею 3 Указу Президента України «Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України» від 21.04.1998 р. № 335.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня ц.р. може не відбутися, оскільки це питання не узгоджене з профспілками. При цьому він зазначив, що профспілки на сьогоднішній день не підтримують підвищення ціни на газ для населення. Нагадаємо, 25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення підвищуватися не буде.

Нагадаємо, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом і відповідний пункт було внесено до відкоригованої в липні програми співпраці України і МВФ (Меморандум).