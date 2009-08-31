Суд позбавив волі бізнесмена за несплату 1 млн. грн. податків

Набув чинності вирок Київського районного суду міста Харкова за кримінальною справою, яка була порушена за матеріалами СБУ стосовно одного з керівників місцевого приватного підприємства, яке не сплатило до державного бюджету майже 1 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, співробітники УСБУ встановили, що заступник директора однієї з харківських фірм вносив неправдиві дані до документів податкової звітності, в результаті чого суттєво занижувалася база оподатковування підприємства.

Вироком суду цього громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) та засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в структурах суб`єктів господарювання терміном на 2 роки.

Враховуючи те, що під час слідства та судового розгляду обвинувачуваний щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину, а також те, що він повністю відшкодував заподіяну ним майнову шкоду, суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік, повідомили у прес-центі.