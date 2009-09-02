„За Україну!” вимагає порушити кримінальну справу проти Ткаченка

Громадський рух „За Україну!” вимагає порушити кримінальну справу проти народного депутата від КПУ Олександра ТКАЧЕНКА через інцидент із журналісткою телеканалу СТБ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “За Україну!”, про це заявив голова руху В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

„Хотілося б нагадати депутатам-комуністам, що вони в парламенті демократичної України, а не на з’їзді КПРС, а їхню роботу висвітлює не газета „Комуніст”, а представники незалежних ЗМІ”, - зазначив він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, на жаль, поки існує каста недоторканних, випадки, коли народні депутати, “впиваючись безкарністю, здійснюють напади на журналістів, влаштовують полювання на людей та просто плюють на закони, уже стали буденністю”.

„Тому ми закликаємо спікера парламенту та дві найбільші політичні сили у Верховній Раді Партію регіонів та БЮТ ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що український парламент “раз і назавжди має покінчити із депутатами, які, прикриваючись недоторканністю, займаються елементарним бандитизмом”.

Як повідомлялося, 1 вересня у ВР стався інцидент між депутатом від КПУ О.ТКАЧЕНКОМ та журналісткою телеканалу СТБ Ольгою ЧЕРВАКОВОЮ. Під час інтерв’ю О.ТКАЧЕНКО вихопив з рук журналістки мікрофон та викинув його зі сходів.