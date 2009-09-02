Проти посадовців Стрижавської колонії порушено кримінальні справи

Проти посадовців Стрижавської виправної колонії №81 порушено кримінальні справи за систематичні порушення законності та застосування насильства до ув’язнених.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Працівниками управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України у серпні поточного року були проведені перевірки з виїздом на місце за фактами численних публікацій у ЗМІ стосовно порушень законності під час виконання кримінальних покарань в установах управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області.

Зокрема, перевірено інформацію щодо систематичних порушень законності начальником Стрижавської виправної колонії № 81 Магомедом МАГОМАЄВИМ під час виконання службових обов’язків, обставини втечі із зазначеної установи засудженого Віталія СОВАЧА, а також застосування фізичного насильства до в’язнів.

Матеріали проведеної перевірки засвідчують наявність грубих систематичних порушень законності, непоодиноких фактів скоєння та приховування злочинів службовими особами виправних колоній та управління Держдепартаменту з питань виконання покарань.

Установлено, що з метою приховати втечу засудженого В.СОВАЧА у жовтні минулого року за вказівкою начальника колонії М.МАГОМАЄВА службовими особами цієї установи вносились неправдиві відомості у табелі робочого часу засудженого, журнали поіменної перевірки наявності засуджених, протоколи засідань адміністративної комісії колонії, медичну документацію. Виявлено також умисну фальсифікацію обставин злочину і матеріалів службового розслідування, проведеного управлінням Держдепартаменту з питань виконання покарань у Вінницькій області (ДДУПВП) за фактом втечі В.СОВАЧА з дільниці соціальної реабілітації цієї виправної колонії.

Генеральною прокуратурою 25 серпня порушено кримінальну справу стосовно службових осіб даної установи, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ході перевірки також підтвердилася інформація про застосування фізичного насильства та побиття працівниками цієї колонії одного з засуджених. При цьому управлінням ДДУПВП у Вінницькій області приховано реальний стан справ щодо обставин і причин цієї події. Вінницький прокурор з нагляду за додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах за вказівкою Генпрокуратури 27 серпня порушив кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовцями зазначеної установи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалось насильством) Кримінального кодексу України.

Крім того, встановлено, що службовими особами управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області постійно ігноруються законні вимоги прокурора щодо оперативного інформування про надзвичайні події в кримінально-виконавчих установах області.

Як повідомляв УНІАН, правозахисники неодноразово заявляли про порушення прав в’язнів у Стрижавській виправній колонії №81.