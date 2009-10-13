АМК порушив низку справ проти підприємств дитячого харчування

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій підприємств, які надають послуги з організації харчування дітей, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомила УНІАН прес-служба АМК.

Зокрема, справи порушено щодо ТОВ «Іаспіс», заготівельно-виробничого підприємства «Хутровик», ТОВ «Візит», компанії «Українка» (Богуслав), СПД «Федорчук Л.М.», ПП «Остапенко А.В.», ТОВ «Технобудпостач», «Білоцерківський військторг», Об`єднання шкільного харчування при Бородянському райвідділі освіти, підприємства громадського харчування «Продсервіс», ТОВ «Дніпро» і ТОВ ТВП «Контракт».

Підставою для порушення справ стали результати перевірки відділення АМК, якою виявлено ознаки узгоджених дій підприємств, що могли призвести до спотворення результатів проведених Міністерством праці і соціальної політики тендерів із закупівлі послуг з організації харчування дітей-чорнобильців Київської області.

Рішення у зазначених справах відділення ухвалюватиме за наслідками розслідування.

«Органи Антимонопольного комітету рішуче налаштовані навести правопорядок у сфері харчування дітей-чорнобильців, на що з казначейства виділяються значні кошти. Державні закупівлі у цій сфері потрібно тримати під пильною увагою контролюючих органів, вживати заходи з попередження порушень законодавства. Тому за моїм дорученням аналогічні перевірки пройдуть і в інших регіонах», - відзначив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як вже повідомлялося, в серпні поточного року за дорученням в.о. голови Антимонопольного комітету Київське обласне відділення АМК розпочало комплексну перевірку ринку закупівлі послуг з організації харчування дітей як соціально важливої сфери.