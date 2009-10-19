Луценко вжив слово «аморально» щодо справи про розбещення дітей

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає аморальними дії деяких засобів масової інформації, що оприлюднили особисті дані дітей-фігурантів кримінальної справи про розбещення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Оприлюднена у ЗМІ останнім часом інформація про прізвища дітей, їх фактичне місце проживання і дані експертиз та тестів є свідченням аморальності окремих представників ЗМІ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я особисто вмію захищати своїх дітей і буду захищати цих», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в МДЦ “Артек”.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.