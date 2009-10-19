Луценко вжив слово «аморально» щодо справи про розбещення дітей
Міністр про оприлюднення справи
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає аморальними дії деяких засобів масової інформації, що оприлюднили особисті дані дітей-фігурантів кримінальної справи про розбещення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.
«Оприлюднена у ЗМІ останнім часом інформація про прізвища дітей, їх фактичне місце проживання і дані експертиз та тестів є свідченням аморальності окремих представників ЗМІ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
«Я особисто вмію захищати своїх дітей і буду захищати цих», - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в МДЦ “Артек”.
У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.
Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.